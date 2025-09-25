Окупанти "підійшли" до Краматорська і Костянтинівки: Міноборони РФ показало карту фронту в Україні

За оцінкою російської сторони, окупанти просунулися далеко за Соледар і Часів Яр і майже підійшли до Краматорська.

Міноборони Росії представило карту бойових дій, на якій значно перебільшило площу окупованих територій на Донбасі.

Із зазначеної карти випливає, що в Донецькій області загарбники займають частину північного виступу території регіону. Лінія фронту нібито виходить далеко за Соледар і Часів Яр.

Міноборони РФ заявило про "взяття під контроль" понад 4,7 тис. кв. км території України

Судячи з представлених кордонів, ЗС РФ уже "наближаються" до Краматорська і Костянтинівки, а південніше утворюють півкільце навколо Покровська.

Також можна побачити досить великий прорив біля населеного пункту Добропілля. Розвідувальне співтовариство In Factum зазначає, що якщо ці показники накласти на карту DeepState, то фронт проходить по лінії "Добропілля — Білозерське — Новогригорівка".

"А кліщі над Костянтинівкою ось-ось мають зімкнутися", — додали аналітики.

Крім цього, Міноборони РФ заявило про нібито взяття під контроль понад 4714 кв. км території з 1 січня по 25 вересня. Російська перебільшує результати приблизно на 50%, відреагували військові оглядачі.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни підтверджував успішний наступ армії РФ у районі "Костянтинівка — Дружківка".

Увечері 22 серпня росіяни завдали масованого удару по Краматорську: за годину в місті прогриміло щонайменше 30 вибухів.