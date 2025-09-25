Поддержите нас UA
Оккупанты "подошли" к Краматорску и Константиновке: Минобороны РФ показало карту фронта в Украине

карта боев война в украине
В ISW заявили об успешном наступлении армии РФ в районе "Константиновка – Дружковка" | Фото: Генштаб ВСУ

По оценке российской стороны, оккупанты продвинулись далеко за Соледар и Часов Яр и почти подошли к Краматорску.

Минобороны России представило карту боевых действий, на которой значительно преувеличила площадь оккупированных территорий на Донбассе.

Из указанной карты следует, что в Донецкой области захватчики занимают часть северного выступа территории региона. Линия фронта якобы выходит далеко за Соледар и Часов Яр.

карта боевых действий Донбасс от минобороны РФ
Минобороны РФ заявило о "взятии под контроль" более 4,7 тыс. кв. км территории Украины

Судя по представленным границам, ВС РФ уже "приближаются" к Краматорску и Константиновке, а южнее образуют полукольцо вокруг Покровска.

Также можно увидеть довольно крупный прорыв у населенного пункта Доброполье. Разведывательное сообщество In Factum отмечает, что если эти показатели наложить на карту DeepState, то фронт проходит по линии "Доброполье — Белозерское — Новогригоровка".

"А клещи над Константиновкой вот-вот должны сомкнуться", — добавили аналитики.

Кроме этого, Минобороны РФ заявило о якобы взятии под контроль более 4714 кв. км территории с 1 января по 25 сентября. Российская преувеличивает результаты примерно на 50%, отреагировали военные обозреватели.

Напомним, американский Институт изучения войны подтверждал успешное наступление армии РФ в районе "Константиновка – Дружковка".

Вечером 22 августа россияне совершили массированный удар по Краматорску: за час в городе прогремело минимум 30 взрывов.