Продвигаются неподалеку Краматорска: ВС РФ имеют успехи на Донбассе, — ISW

Оккупанты в течение суток 11 сентября наступали в Донецкой области возле городов Константиновка и Дружковка. По данным ISW, россияне имели успехи по меньшей мере в трех локациях на Краматорском направлении, однако не смогли продвинуться в направлении Покровска и возле Доброполья.

Наступление ВС РФ имело успехи в тактическом районе Константиновка-Дружковка согласно отчету американского Института изучения войны (ISW) за 11 сентября. Аналитики утверждают со ссылкой на геолокационные видеозаписи, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях возле Константиновки.

В частности, в институте сообщают о продвижении оккупантов в полях к северу от села Белая Гора и на запад вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной Нелиповке (юго-восток от Константиновки), а также к северу от Яблоновки (юго-запад от Константиновки).

Наступление ВС РФ: где продвигались оккупанты

Также, по данным ISW, россияне наступали на северо-восток от Константиновки возле Майского, на восток от города возле Ступочек и Предтечино, на юг возле Катериновки и на юго-запад возле Степановки. Кроме того, оккупанты ВС РФ продвигались на юг от Дружковки возле Полтавки и Русиного Яра, а также на юго-запад возле Владимировки и Софиевки.

В ISW приводят также неподтвержденные данные от российских блогеров об оккупации Катериновки к югу от Константиновки и продвижение на запад от Нелиповки и на юго-запад от Клебан-Быка.

По словам аналитиков, Россия имеет целью захват всей Донецкой области и продвижение к административным границам с Днепропетровской областью.

ISW сообщает о продвижении оккупантов в Константиновке и Дружковке Фото: ISW

При этом в ISW отметили, что россияне не достигли подтвержденного прогресса на севере Харьковской области и на Купянском направлении, а также не смогли продвинуться возле Северска, Доброполья и в направлении Покровска.

Наступление ВС РФ на Донбассе: что говорят в Генштабе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 12 сентября сообщал, что на Краматорском направлении состоялись два боевых столкновения в районе Ступочек, а на Торецком направлении оккупанты провели 12 атак возле населенных пунктов Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка и Александро-Шультино. Также 60 наступательных действий россиян украинские бойцы остановили в направлении Покровска.

Что известно о ситуации в Краматорске

Напомним, 29 августа ВС РФ атаковали "Новую почту" в Краматорске ударным беспилотником, погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девочка получила тяжелые ранения.

Вечером 22 августа россияне массированно атаковали Краматорск управляемыми авиационными бомбами. Местные жители сообщали о более 30 взрывах, в городе начались пожары и перебои с электро- и водоснабжением.