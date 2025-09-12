Просуваються неподалік Краматорська: ЗС РФ мають успіхи на Донбасі, — ISW

Окупанти протягом доби 11 вересня наступали в Донецькій області біля міст Костянтинівка та Дружківка. За даними ISW, росіяни мали успіхи щонайменше в трьох локаціях на Краматорському напрямку, проте не змогли просунутися в напрямку Покровська та біля Добропілля.

Наступ ЗС РФ мав успіхи в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 вересня. Аналітики стверджують з посиланням на геолокаційні відеозаписи, що російські війська просунулися на кількох напрямках біля Костянтинівки.

Зокрема в інституті повідомляють про просування окупантів у полях на північ від села Біла Гора і на захід уздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній Нелипівці (південний схід від Костянтинівки), а також на північ від Яблунівки (південний захід від Костянтинівки).

Наступ ЗС РФ: де просувалися окупанти

Також, за даними ISW, росіяни наступали на північний схід від Костянтинівки біля Майського, на схід від міста біля Ступочок і Предтечиного, на південь біля Катеринівки та на південний захід біля Степанівки. Крім того, окупанти ЗС РФ просувалися на південь від Дружківки біля Полтавки та Русиного Яру, а також на південний захід біля Володимирівки та Софіївки.

В ISW наводять також непідтверджені дані від російських блогерів про окупацію Катеринівки на південь від Костянтинівки та просування на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика.

За словами аналітиків, Росія має на меті захоплення всієї Донецької області та просування до адміністративних кордонів з Дніпропетровською областю.

При цьому в ISW зазначили, що росіяни не досягли підтвердженого прогресу на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку, а також не змогли просунутися біля Сіверська, Добропілля та в напрямку Покровська.

Наступ ЗС РФ на Донбасі: що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 8:00 12 вересня повідомляв, що на Краматорському напрямку відбулися два бойових зіткнення в районі Ступочок, а на Торецькому напрямку окупанти провели 12 атак біля населених пунктів Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка й Олександро-Шультине. Також 60 наступальних дій росіян українські бійці зупинили в напрямку Покровська.

Що відомо про ситуацію в Краматорську

Нагадаємо, 29 серпня ЗС РФ атакували "Нову пошту" в Краматорську ударним безпілотником, загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчинка дістала важкі поранення.

Ввечері 22 серпня росіяни масовано атакували Краматорськ керованими авіаційними бомбами. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів, у місті зайнялися пожежі та почалися перебої з електро- і водопостачанням.