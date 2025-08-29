ЗС РФ атакували "Нову пошту" в Краматорську: є жертви (фото)
Унаслідок дронової атаки ЗС РФ на Краматорськ один із ударів припав на відділення "Нової пошти". Також пошкоджено будівлю супермаркету.
49-річний чоловік загинув, а 13-річна дівчина дістала важкі поранення, повідомив у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За інформацією голови Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, удару було завдано о 13:00 ударним безпілотником "V2U".
Крім "Нової пошти", також пошкоджено будівлю супермаркету.
Один із військовослужбовців, який дислокується в Дніпропетровській області, у коментарі Фокусу розповів, що атаки на відділення НП — тактика ЗС РФ, і вони методично вибивають їх на всіх прифронтових територіях.
Напередодні під час атаки на Київ російські військові вдарили по сортувальному депо "Нової пошти", через що один співробітник дістав важкі поранення, а травми ще двох — середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Харкову новим дроном.
Нагадаємо, ЗСУ знищили російський БПЛА-камікадзе "Привіт" FPV-дроном.