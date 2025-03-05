Підірвали в повітрі: ЗСУ знищили російський БПЛА-камікадзе "Привіт" FPV-дроном (відео)

Українські захисники завдали удару по російському безпілотнику за допомогою FPV-дрона від компанії "Дикі Шершні".

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Бійці підрозділу BULAVA з Окремої президентської бригади ЗСУ імені Богдана Хмельницького знищили російський дрон-камікадзе "Привіт" за допомогою FPV-дрона. Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі компанії "Дикі Шершні".

Момент удару зафіксував інший український дрон. На відео можна побачити, як український БПЛА наближається до російського безпілотника в повітрі, після чого відбувається потужний вибух.

Модель українського БПЛА не уточнюється, проте відомо, що йдеться про апарат від команди розробників "Дикі Шершні". Ця компанія, зокрема, виробляє швидкісні дрони Sting, призначені для перехоплення російських "Шахедів".

Зазначимо, що дрони лінійки "Привіт" розробило конструкторське бюро "ОКО" із Санкт-Петербурга. У червні 2023 року росіяни вперше застосували модель "Привіт-82" у війні проти України.

Дрон "Привіт-82" Фото: Скриншот

"Привіт-82" — це дрон літакового типу з видом від першої особи (FPV). За словами розробників, може нести 5,5 кг вибухівки, розвивати швидкість до 140 км/год і долати відстань до 30 км. Він складається з дуже дешевих компонентів, що дає змогу виробляти такі безпілотники у великій кількості — до 100 одиниць на день або до 36 500 одиниць на рік.

Крім того, у РФ представили модель під назвою "Привіт-82Р", що отримала більші крила та іншу форму хвоста. Стверджується, що вона призначена для ведення розвідки, оскільки може проводити в польоті на дві години довше.

Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" також представила новий серійний FPV-дрон "Перевертень", призначений для знищення російських безпілотників у повітрі.