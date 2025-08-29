ВС РФ атаковали "Нову пошту" в Краматорске: есть жертвы (фото)

В результате дроновой атаки ВС РФ на Краматорск один из ударов пришелся на отделение "Нової пошти". Также повреждено здание супермаркета.

49-летний мужчина погиб, а 13-летняя девушка получила тяжелые ранения, сообщил в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, удар был нанесен в 13:00 ударным беспилотником "V2U".

Кроме "Нової пошти", также повреждено здание супермаркета.

Удар беспилотника пришелся по терминалу "Нової пошти" и супермаркету Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Один из военнослужащих, который дислоцируется в Днепропетровской области, в комментарии Фокусу рассказал, что атаки на отделения НП – тактика ВС РФ, и они методично выбивают их на всех прифронтовых территориях.

Последствия "прилета" в Краматорске Фото: Краматорская ГВА

Накануне во время атаки на Киев российские военные ударили по сортировочному депо "Нової пошти", из-за чего один сотрудники получил тяжелые ранения, а травмы еще двоих – средней тяжести.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову новым дроном.

Напомним, ВСУ уничтожили российский БПЛА-камикадзе "Привет" FPV-дроном.