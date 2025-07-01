Россияне ударили по Харькову новым дроном: какую опасность несет вражеская "Черника" (фото)

На днях российские оккупанты впервые нанесли удар по Харькову с применением дрона серии "Черника". Такие беспилотники имеют две модификации — более легкую и более тяжелую.

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На самом деле такие дроны были в распоряжении вражеской армии уже довольно давно, пишет defence-ua.com. Еще в марте 2024 года поступала информация об изготовлении более 7,5 тысяч единиц более легкой версии "Черника-1". А уже в апреле прошлого года речь шла об изготовлении более 4 тысяч единиц модификации "Черника-2" с дальностью до 100 км.

Дрон-камикадзе "Черника-1" является беспилотником типа "летающее крыло". Он изготовлен из пенопласта, имеет максимальную дальность поражения до 80 км, крейсерскую скорость 75 км/ч, максимальную высоту полета до 1,5 км.

Запуск происходит с катапульты или с рук. Дрон несет боевую часть массой 0,7 кг (вероятно, осколочно-фугасного типа) и в основном применяется против автотранспортной техники и пехоты.

Дрон типа "Черника" запускается из катапульты Фото: defence-ua.com

Что касается модификации "Черника-2", то она больше и опаснее: боевая часть массой до 3,5 кг предназначена уже для поражения блиндажей и тяжелой техники. У беспилотника есть функция донаведения на цель, из-за чего он может атаковать даже в условиях подавления сигнала управления. Еще "Черника-2" оборудована функцией автопилота, что позволяет оператору осуществлять управление только на конечном участке полета.

Российский дрон "Черника-2" Фото: defence-ua.com

Эксперты сравнивают "Чернику" с другим российским дроном "Молния", который так же изготавливается с использованием простых материалов и является довольно дешевым. Однако достаточно странно, что первый удар по Харькову с использованием этого дрона был нанесен только сейчас: определенные районы Харькова находится всего в 25 км от границы с РФ.

Противодействовать таким беспилотникам можно с помощью зенитных FPV-дронов, и украинские бойцы уже сообщили о сбитии трех единиц "Черника-2". Довольно эффективным является и использование средств РЭБ — хотя "Черники" и оснащены функциями донаведения и автопилота, без связи они все равно не способны выполнять задачи.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные нанесли удар по Харькову новейшим дроном-камикадзе. В результате той атаки в городе было повреждено несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

Тем временем на территории самой России, в городе Ижевск, неизвестные дроны атаковали завод "Купол". Этот завод является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ — в частности, там враг производит ЗРК "Тор" и дроны "Гарпия".