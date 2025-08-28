Самый массовый баллистический удар по Киеву: аналитики воссоздали движение ракет и "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 8 погибших, включая ребенка, в результате массированного российского удара. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 38 пострадавших, а КГВА — о 45.

Стало известно, что враг атаковал Украину ударными БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационными БпЛА "Гербера" и "Пародия", пишет мониторинговый канал "ПВО радар".

Враг нанес ракетный удар по территории Украины с четырех бомбардировщиков Ту-95МС, одного бомбардировщика Ту-160. Вылеты осуществлялись с аэродромов "Оленья" и "Энгельс", были применены ракеты Х-101.

Обломок российской ракеты во дворе дома в Киеве Фото: Соцсети

Также вылетали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" и пускали ракеты "Кинжалы" по столице.

"И был нанесен самый массовый баллистический удар по Киеву за это лето, баллистическими ракетами Искандер-М", — сказано в сообщении.

Основными направлениями атаки стали Киев, Староконстантинов, Донецкая область. Атака продолжается более 13 часов.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела россиян Фото: ГСЧС

Президент Украины сообщил, что сейчас в Киеве продолжается разбор завалов жилого дома после российского удара.

"Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок", — рассказал Владимир Зеленский.

Россияне попали в многоэтажку в Киеве Фото: ГСЧС

Мэр Киева также сообщил, что в результате атаки врага на столицу пострадали 38 человек. 30 из них госпитализировали в столичные больницы.

В Киевской городской военной администрации чуть позже уточнили количество пострадавших и сообщили, что по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что ожидает реакции Китая на происходящее, ведь Китай неоднократно призывал к "нерасширению войны и к прекращению огня". И на реакцию Венгрии, потому что "смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо".

"Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции. И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны", — резюмировал Зеленский.

Напомним, Фокус писал о массированной атаке россиян на Киев в ночь на 28 августа.

Также стало известно, что враг целенаправленно совершил удары по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, а также атаковал гражданский пассажирский подвижной состав.