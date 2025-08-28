Наймасовіший балістичний удар по Києву: аналітики відтворили рух ракет та "Шахедів"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих, включаючи дитину, внаслідок масованого російського удару. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про 38 постраждалих, а КМВА — про 45.

Стало відомо, що ворог атакував Україну ударними БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1" та імітаційними БпЛА "Гербера" і "Пародія", пише моніторинговий канал "ППО радар".

Ворог завдав ракетного удару по території України з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС, одного бомбардувальника Ту-160. Вильоти здійснювались з аеродромів "Оленья" та "Энгельс", було застосовано ракети Х-101.

Уламок російської ракети у дворі будинка в Києві Фото: Соцмережі

Також вилітали винищувачі МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" та пускали ракети "Кинджали" по столиці.

"І було завдано наймасовіший балістичний удар по Києву за це літо, балістичними ракетами Іскандер-М", — сказано у повідомленні.

Основними напрямками атаки стали Київ, Старокостянтинів, Донеччина. Атака триває понад 13 годин.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу росіян Фото: ДСНС

Президент України повідомив, що зараз у Києві триває розбір завалів житлового будинку після російського удару.

"Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина", — розповів Володимир Зеленський.

Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Києві Фото: ДСНС

Мер Києва також повідомив, що в результаті атаки ворога на столицю постраждали 38 людей. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень.

У Київській міській військовій адміністрації трохи згодом уточнили кількість постраждалих та повідомили, що станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", — повідомів Зеленський.

Він зауважив, що очікує реакції Китаю на те, що відбувається, адже Китай неодноразово закликав до "нерозширення війни та до припинення вогню". Та на реакцію Угорщини, бо "смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що".

"Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни", — резюмував Зеленський.

Також стало відомо, що ворог цілеспрямовано здійснив удари по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, а також атакував цивільний пасажирський рухомий склад.