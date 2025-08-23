Понад 30 вибухів: росіяни масовано атакували Краматорськ, у місті пожежі і перебої зі світлом (відео)

Увечері 22 серпня російська армія здійснила масовану атаку по місту Краматорськ у Донецькій області. Щонайменше 30 вибухів прогриміли у місті упродовж близько години, у мережі повідомляють про пожежі.

Related video

Загалом з 21:47 по 22:59 годину мешканці Краматорська почули понад 30 вибухів. Про масовану атаку повідомили у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Тип озброєння, що застосував ворог, встановлюється, загроза обстрілів тривала, зазначила місцева влада.

За інформацією місцевих каналів, росіяни здійснили масований авіаналіт на місто, атакуючи Краматорськ керованими авіаційними бомбами (КАБ). У цей час Повітряні сили України попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією РФ на територію Донецької області.

Також місцеві медіа повідомили про відсутність електропостачання та перебої з водою в деяких районах міста, що виникли внаслідок російської атаки.

Попередньо, ЗС РФ здійснили близько 40 авіаударів по Краматорську, стверджують місцеві пабліки. Внаслідок обстрілу місто охопив вогонь: кадри Краматорська показали у соцмережах. Попередньо, ЗС РФ вдарили по житловій приватній забудові міста.

Тим часом російські військові Telegram-канали писали, що екіпажі тактичної авіації діяли за "заздалегідь підготовленими розвідувальними координатами", з використанням "коректувального озброєння".

Скриншот | повідомлення росіян про атаку по Краматорську

Офіційної інформації щодо типу озброєння, яким ЗС РФ били по Краматорську, на момент публікації не надходило. Наслідки обстрілу встановлюються, у регіоні триває повітряна тривога через загрозу російських ударів.

Варто зазначити, що російське видання ТАСС з посиланням на заяви так званого "радника голови ДНР" Ігоря Кімаковського 7 серпня анонсувало атаку на Краматорськ. Зокрема росіяни писали про удар по пологовому будинку, аргументуючи його нібито розміщенням українських військових у приміщенні.

На початку серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Краматорськ "центром СВО" та закликав Україну капітулювати.