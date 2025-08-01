Лукашенко назвав Краматорськ "центром СВО" і закликав Україну до капітуляції (відео)

Білоруський політик стверджує, що якщо Україна не захоче домовлятися з Кремлем — у найближчі півтора-два місяці у Краматорську нібито не залишиться оборонних фортифікацій. Наостанок Лукашенко обмовився та заявив, що після окупації території ЗС РФ "підуть далі".

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На думку Олександра Лукашенка у разі повної окупації Часового Яру російські війська отримають прямий шлях до Краматорська, який, за його словами, є "центром СВО". Це він заявив у відео, яке поширив один із російських Telegram-каналів.

Лукашенко заявив, що протягом найближчих півтора-двох місяців у місті нібито не залишиться жодних українських оборонних укріплень.

"Україна сьогодні бігом повинна просити у Путіна — давайте сядемо за стіл переговорів, давайте домовимось", — додав він.

У кінці Лукашенко, говорячи про наступ російської армії, заявив: "Відгризуть, захоплять і підуть далі". Путін одразу втрутився та поправив його: "Повернуть", таким способом намагаючись змінити сенс сказаного.

Що під час зустрічі говорив Путін

Раніше Фокус писав, під час нещодавньої зустрічі російський лідер заявив, що Росія не виключає можливості переговорів і готова чекати, якщо українська сторона вважає нинішній момент недоречним для діалогу. Він наголосив на важливості перемовин, особливо якщо їхньою метою є досягнення миру.

Також він згадав про попередні домовленості, досягнуті під час переговорного процесу в Стамбулі. Серед них — питання обміну полоненими та передача тіл загиблих військових. За його словами, російська сторона з гуманітарних міркувань передала Україні тіла загиблих, а у відповідь отримала меншу кількість останків своїх військовослужбовців.

Крім того, він висловив думку, що справжнє врегулювання конфлікту вимагає не публічних заяв, а глибоких змістовних обговорень. На його переконання, деякі країни, які раніше виступали за поразку РФ, тепер закликають до припинення просування її військ за будь-яку ціну.

В Україні оперативно зреагували на ці слова. У Центрі протидії дезінформації нагадали, що ще навесні Київ підтримав ініціативу США щодо припинення вогню та висловив готовність до перемовин за участю міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив: у Києві розуміють, хто саме ухвалює ключові рішення у Росії. І якщо та сторона дійсно прагне завершити війну на прийнятних умовах і забезпечити довготривалий мир, то Україна залишається відкритою до діалогу на найвищому рівні в будь-який час.