Лукашенко назвал Краматорск "центром СВО" и призвал Украину к капитуляции (видео)

Белорусский политик утверждает, что если Украина не захочет договариваться с Кремлем — в ближайшие полтора-два месяца в Краматорске якобы не останется оборонительных фортификаций. Напоследок Лукашенко оговорился и заявил, что после оккупации территории ВС РФ "пойдут дальше".

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По мнению Александра Лукашенко в случае полной оккупации Часового Яра российские войска получат прямой путь к Краматорску, который, по его словам, является "центром СВО". Это он заявил в видео, которое распространил один из российских Telegram-каналов.

Лукашенко заявил, что в течение ближайших полутора-двух месяцев в городе якобы не останется никаких украинских оборонительных укреплений.

"Украина сегодня бегом должна просить у Путина — давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся", — добавил он.

В конце Лукашенко, говоря о наступлении российской армии, заявил: "Отгрызут, захватят и пойдут дальше". Путин тут же вмешался и поправил его: "Вернут", таким образом пытаясь изменить смысл сказанного.

Что во время встречи говорил Путин во время встречи

Ранее Фокус писал, во время недавней встречи российский лидер заявил, что Россия не исключает возможности переговоров и готова ждать, если украинская сторона считает нынешний момент неуместным для диалога. Он подчеркнул важность переговоров, особенно если их целью является достижение мира.

Также он вспомнил о предварительных договоренностях, достигнутых во время переговорного процесса в Стамбуле. Среди них — вопрос обмена пленными и передача тел погибших военных. По его словам, российская сторона из гуманитарных соображений передала Украине тела погибших, а в ответ получила меньшее количество останков своих военнослужащих.

Кроме того, он высказал мнение, что настоящее урегулирование конфликта требует не публичных заявлений, а глубоких содержательных обсуждений. По его убеждению, некоторые страны, которые ранее выступали за поражение РФ, теперь призывают к прекращению продвижения ее войск любой ценой.

В Украине оперативно отреагировали на эти слова. В Центре противодействия дезинформации напомнили, что еще весной Киев поддержал инициативу США о прекращении огня и выразил готовность к переговорам с участием международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул: в Киеве понимают, кто именно принимает ключевые решения в России. И если та сторона действительно стремится завершить войну на приемлемых условиях и обеспечить долговременный мир, то Украина остается открытой к диалогу на самом высоком уровне в любое время.