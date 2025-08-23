Более 30 взрывов: россияне массированно атаковали Краматорск, в городе пожары и перебои со светом (видео)

Вечером 22 августа российская армия осуществила массированную атаку по городу Краматорск в Донецкой области. По меньшей мере 30 взрывов прогремели в городе в течение около часа, в сети сообщают о пожарах.

Related video

Всего с 21:47 по 22:59 часов жители Краматорска услышали более 30 взрывов. О массированной атаке сообщили в Telegram-канале Краматорского городского совета.

Тип вооружения, которое применил враг, устанавливается, угроза обстрелов продолжалась, отметили местные власти.

По информации местных каналов, россияне осуществили массированный авианалет на город, атакуя Краматорск управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В это время Воздушные силы Украины предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией РФ на территорию Донецкой области.

Также местные медиа сообщили об отсутствии электроснабжения и перебоях с водой в некоторых районах города, возникших в результате российской атаки.

Предварительно, ВС РФ совершили около 40 авиаударов по Краматорску, утверждают местные паблики. В результате обстрела город охватил огонь: кадры Краматорска показали в соцсетях. Предварительно, ВС РФ ударили по жилой частной застройке города.

Между тем российские военные Telegram-каналы писали, что экипажи тактической авиации действовали по "заранее подготовленным разведывательным координатам", с использованием "корректирующего вооружения".

Скриншот | сообщения россиян об атаке по Краматорску

Официальной информации о типе вооружения, которым ВС РФ били по Краматорску, на момент публикации не поступало. Последствия обстрела устанавливаются, в регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы российских ударов.

Стоит отметить, что российское издание ТАСС со ссылкой на заявления так называемого "советника главы ДНР" Игоря Кимаковского 7 августа анонсировало атаку на Краматорск. В частности россияне писали об ударе по роддому, аргументируя его якобы размещением украинских военных в помещении.

В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Краматорск "центром СВО" и призвал Украину капитулировать.