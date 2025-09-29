Повністю закрита територія: Генштаб пояснив, чому цивільним заборонили в'їзд у Куп'янськ

Куп'янськ закрили на в'їзд для цивільних осіб для проведення контрдиверсійних засобів. Наразі в місто можуть заїжджати лише військові.

Про те, що Куп'янськ закрили на в'їзд, голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив в ефірі "Суспільного" 28 вересня. Він зазначив, що цивільним наразі потрапити до міста неможливо.

"На жаль, сьогодні Куп'янськ — закрита територія. Місто повністю закрите для будь-яких служб. Єдині, хто туди можуть заїхати — це наші військові. Тому евакуація, на жаль, максимально ускладнена і єдиний зараз спосіб виїхати — це вийти пішки за територію Куп'янська, і там уже наші служби, волонтери, ДСНС і поліція заберуть і відвезуть у більш безпечне місце, або звернутися до військових — і вони обов'язково допоможуть", — розповів голова МВА.

Голова Куп'янської МВА розповідає, що місто закрите для в'їзду цивільних. На відео з 1:08.

За його інформацією, зараз у місті лишаються близько 1 640 цивільних жителів, з них на правобережжі — 680 людей. Андрій Беседін зазначив, що при цьому в місті відсутні електроенергія, газ і вода та будь-які соціальні послуги, а також спостерігаються проблеми зі зв'язком.

За словами Беседіна, ворожі диверсанти всупереч правилам і звичаям війни перевдягаються у цивільний одяг і маскуються під місцевих жителів.

Куп'янськ закрили на в'їзд: пояснення Генштабу

Речник Генштабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов пояснив у коментарі "УП", що в'їзд цивільних у Куп'янськ обмежили для більш ефективного проведення контрдиверсійних операцій. За його словами, місто лишається під контролем ЗСУ, а на півночі Куп'янська українські бійці проводять проти окупантів пошуково-ударні дії.

"В самому місті Куп'янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України", — розповів речник журналістам.

Куп'янськ станом на 28 вересня за даними DeepState Фото: скриншот

Куп'янськ закрили на в'їзд: що відомо про ситуацію в місті

Голова Куп'янської МВА Андрій Беседін 25 вересня розповідав, що окупанти отримали можливість "бити всім" по Куп'янську завдяки близькості фронту. Також він зазначав, що в місті триває контрдиверсійна операція, а українські захисники "зачищають" кожен будинок.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 вересня зазначалося, що наступ РФ на Куп'янськ не матиме успіху через нестачу сил.

Аналітики DeepState 26 вересня повідомляли про просочування ЗС РФ у центр Куп'янська та накопичення сил окупантів на цьому напрямку для штурмів міста.