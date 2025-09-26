Фіксація ЗС РФ у центрі Куп'янська: росіяни накопичили сили для штурмів, — DeepState (карти)

Російські окупанти не полишають надій захопити Куп'янськ і збільшують свою присутність там. Аналітики інформують, що ворог вдається до "маскараду", підбирається до мікрорайону "Ювілейний" та просочується у місто через річку.

"Ворог продовжує просочуватися місто та збільшувати свою присутність в ньому. Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також кацапи підбираються до мікрорайону "Ювілейний"", — зазначили у DeepState 26 вересня.

На Куп'янському напрямку збільшилась "сіра зона" Фото: DeepState

За даними аналітиків, Силам оборони вдалося зупинити застосування ворогом газопроводу для просування. Однак росіяни повернулися до "старого методу": вони пересуваються через річку та посадки. Ворогу вдається заходити у місто, але в менших кількостях, адже труба дозволяла перекидати більше людей.

Однак ЗС РФ вдалося накопичити сили "в досить великій кількості", щоб проводити штурми, а також здійснювати просочування та вести диверсійно-розвідувальну діяльність.

"В допомогу піхоті по району, особливо на околицях міста, працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо", — передали у DeepState.

Повідомляється, що окупанти продовжують переодягатись у цивільний одяг, щоб проникати у Куп'янськ і вести там розвідувальну діяльність, зокрема "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил. Це ускладнює оборону міста та його зачистку від піхоти ворога.

Наступ на Куп'янськ: що каже командування

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що за добу на Куп'янському напрямку зафіксували чотири атаки.

"Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки", — інформувало командування.

Куп'янський напрямок на мапі бойових дій Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін 25 вересня розповів, що ситуація у місті — критична. Ворог отримав можливість бити по ньому з усього наявного озброєння, у Куп’янську немає світла, води, газу, мобільного зв’язку та навіть "швидкої".

Аналітики ISW оцінили підрозділи ЗС РФ, які діють у Куп’янську, як "крихті". За їхньою оцінкою, у разі українських контратак вони можуть зазнати значних втрат, а для захоплення міста Росії потрібні ще одна-дві дивізії.