Фиксация ВС РФ в центре Купянска: россияне накопили силы для штурмов, — DeepState (карты)

Российские оккупанты не оставляют надежд захватить Купянск и увеличивают свое присутствие там. Аналитики информируют, что враг прибегает к "маскараду", подбирается к микрорайону "Юбилейный" и просачивается в город через реку.

"Враг продолжает просачиваться в город и увеличивать свое присутствие в нем. В частности осуществляется фиксация в центральной части города, а также кацапы подбираются к микрорайону "Юбилейный"", — отметили в DeepState 26 сентября.

На Купянском направлении увеличилась "серая зона" Фото: DeepState

По данным аналитиков, Силам обороны удалось остановить применение врагом газопровода для продвижения. Однако россияне вернулись к "старому методу": они передвигаются через реку и посадки. Врагу удается заходить в город, но в меньших количествах, ведь труба позволяла перебрасывать больше людей.

Однако ВС РФ удалось накопить силы "в достаточно большом количестве", чтобы проводить штурмы, а также осуществлять утечки и вести диверсионно-разведывательную деятельность.

"В помощь пехоте по району, особенно на окраинах города, работают дроны и минометы, которые осуществляют поражение по позициям украинских бойцов, группам зачистки и т.д.", — передали в DeepState.

Сообщается, что оккупанты продолжают переодеваться в гражданскую одежду, чтобы проникать в Купянск и вести там разведывательную деятельность, в частности "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил. Это затрудняет оборону города и его зачистку от пехоты врага.

Наступление на Купянск: что говорит командование

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что за сутки на Купянском направлении зафиксировали четыре атаки.

"Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки", — информировало командование.

Купянское направление на карте боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 25 сентября рассказал, что ситуация в городе — критическая. Враг получил возможность бить по нему из всего имеющегося вооружения, в Купянске нет света, воды, газа, мобильной связи и даже "скорой".

Аналитики ISW оценили подразделения ВС РФ, которые действуют в Купянске, как "крошечные". По их оценке, в случае украинских контратак они могут понести значительные потери, а для захвата города России нужны еще одна-две дивизии.