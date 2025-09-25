"Ситуация критическая": россияне получили возможность "бить всем" по Купянску, — ГВА (видео)

В Купянске в Харьковской области продолжается контрдиверсионная операция, ВСУ зачищают каждый дом. Председатель городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что враг применяет все вооружение которое имеет, полностью разрушил инфраструктуру и контролирует с неба все логистические пути.

"Ситуация критическая. И кроме тех ДРГ, которые просочились или просачиваются в город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города и территории громады. Близость фронта позволяет бить всем", — отметил начальник Купянской ГВА в эфире телемарафона 25 сентября.

Он уточнил, что по Купянску бьют из танков, минометов, артиллерии и РСЗО. На территорию громады ежедневно сбрасывают КАБы, а на мирных жителей и гражданские авто "караулят" FPV-дроны на оптоволокне, на которые не влияют средства РЭБ.

"На подступах к городу, внутри города все логистические пути контролируются, к сожалению, FPV-дронами врага", — подчеркнул Беседин.

По его словам, Силы обороны зачищают каждую улицу и каждый дом от диверсантов. Эта операция — крайне опасна, ведь за каждым углом могут быть засады, заминирования и растяжки. Глава госадминистрации отметил, что в Купянске сейчас "крайне тяжело".

По состоянию на 25 сентября остаются 680 гражданских жителей на правобережье города и 1660 — на территории громады, которые отказываются от эвакуации. Кроме того, что они подвергают себя опасности, такие люди мешают работе ВСУ. Тех, кто дает согласие, сейчас вывозят военные, ведь волонтеры и полицейские делать этого уже не могут.

За этот месяц эвакуировали более 200 человек. Беседин пояснил, что в Купянске полностью отсутствует инфраструктура: света, воды, газа, мобильной связи и социальных услуг нет. Местные власти уже не имеют возможности завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, а вызвать "скорую" в случае внезапного, например, сердечного приступа уже невозможно. Чиновник подчеркнул, что единственный выход — это эвакуация, ведь помочь горожанам никак не могут.

"Вся поддержка будет оказана в Харькове, в более безопасном городе. Все условия созданы — и бесплатные места компактного проживания, которые оборудованы всем необходимым, выплаты международных фондов — 10,5 тысяч гривен каждому, кто эвакуируется; центр поддержки купянчан, медицинский центр", — заверил он.

Глава ГВА пообещал, что все, кто согласится уехать, получат полный спектр поддержки. Он отметил, что большинство тех, кто остается в Купянске — это пенсионеры, маломобильные люди.

Беседин добавил, что сейчас Купянск — это "ноль", и призвал жителей громады держаться вместе, пока вернуться домой невозможно.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что для ВС РФ важна не столько оккупация самого Купянска, как захват логистического хаба Купянск-Узловой, расположенного на расстоянии 7-8 километров от города.