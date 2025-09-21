"Прорыв с севера": эксперт объяснил, что на самом деле кроется за попытками Кремля захватить Купянск

Стратегической задачей российской оккупационной армии является прорыв с севера в Донецкую область, а не продвижение в Харьковской и даже не захват Харькова.

Поэтому захват Купянска имеет меньшее значение, чем оккупация логистического хаба Купянск-Узловой, который расположен на расстоянии 7-8 километров от Купянска, утверждает военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"От Купянска-Узлового небольшое расстояние до оккупированной части Луганской области и до самой Российской Федерации. И захват этого стратегического железнодорожного узла позволит им в кратчайшие сроки создать ударную группировку, которая будет в дальнейшем вдоль реки Оскол продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации Донецкой области", — сказал Снегирев.

Купянск-Узловой на карте Фото: скриншот

Он уточнил, что действия российских оккупантов в районе Купянска носят информационный характер и являются отвлекающим маневром, чтобы оттянуть украинские силы.

"То есть россияне хотят показать, что удар по Купянску — это и есть основное направление их наступления. Это классическая схема "тысячи порезов" — одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов ВСУ с ключевых направлений российского наступления, а это — Донецкая область", — отметил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что Купянск для россиян — это промежуточный этап.

"То есть стратегическая задача оккупантов — это не Харьковская область и не прорыв в Харьков, а именно прорыв с севера в Донецкую область", — подчеркнул Снегирев.

