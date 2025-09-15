"Труба 3.0": как российские войска пытаются прорвать оборону под Купянском

В Купянске на Харьковщине идут ожесточенные бои. Российские войска пытаются прорваться в город с севера, используя тактику "Труба 3.0", однако украинские защитники сдерживают натиск, нанося контратаки и срывая планы противника. Фокус выяснил, имеют ли оккупанты шансы закрепиться и каковы перспективы обороны города.

Related video

Российские войска активизировали наступление на Купянск Харьковской области, продвигаясь в северных кварталах города, сообщают аналитики DeepState.

В то же время Генеральный штаб ВСУ 13 сентября заявил, что российских войск в Купянске нет, а ситуация полностью под контролем украинских сил.

Однако уже 15 сентября Генштаб сообщил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили штурмовые действия противника.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин подтвердил бои на окраинах города. Аналитики DeepState отметили, что враг проникает в Купянск через газовую трубу, но Генштаб ВСУ уверяет, что выход из нее контролируют Силы обороны.

В районе Купянска расположено несколько трубопроводов, три из четырех уже повреждены и затоплены, сообщили военные. DeepState также информирует об операции оккупантов под названием "Труба 3.0", подобную тактикам, примененным в Авдеевке и Судже.

Также недавно украинские военные ликвидировали группу россиян в Купянске, которые пытались установить свой флаг, переодеваясь в гражданскую одежду.

Бои за Купянск: что на самом деле происходит вокруг города

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские оккупационные войска активизировали наступательные действия в районе Купянска на правом берегу реки Оскол, в северо-западной части города. Им частично удалось продвинуться по проспекту Конституции и улице Защитников Купянска, которые ведут к трассе Р-79. Эта трасса, в частности в районе Радьковки и местной АЗС, частично находится под контролем российских сил, что обеспечивает им выход к стратегически важным позициям. В окрестностях города, в частности по улице Давида Лучицкого, проходит линия боевого столкновения, где российские войска пытаются прорваться вглубь города, но Силы обороны Украины эффективно их блокируют.

"Украинские войска не только сдерживают врага, но и проводят контратаки, в частности в районе Радьковки. Главная цель этих контратак — закрепиться на окраинах и перерезать российские коммуникации, соединяющие Кондрашовку, Речковку и Голубовку. Особое внимание уделено так называемой "трубе" — инфраструктурному объекту, через который враг пытается просачиваться в город. ВСУ контролируют выход из этой трубы, что затрудняет продвижение оккупантов. Кроме того, в районе Купянска расположено несколько трубопроводов, три из четырех из которых уже повреждены и затоплены, что создает дополнительные препятствия для российских сил", — сообщил Фокусу Коваленко.

По его мнению, ситуация в Купянске остается сложной, но контролируемой. Информация о продвижении врага через "трубу" была известна не только аналитикам DeepState, но и Генеральному штабу ВСУ, что позволило заранее подготовиться к такому сценарию. После освобождения ВСУ поселка Мирное, расположенного на правой стороне трассы Р-79, российское командование усилило свои подразделения в регионе. В частности, к наступлению были привлечены 122-й мотострелковый полк 68-й мотострелковой дивизии, 272-й мотострелковый полк и 26-й танковый полк из состава 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. Эти подразделения подчинены 6-й общевойсковой армии РФ и были переброшены для усиления наступательных действий в направлении Голубовка-Купянск.

"Российское командование, вероятно, планировало быстрое продвижение и закрепление в окрестностях Купянска, однако эти попытки не имели значительного успеха. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Герасимов заявил, что большая часть города якобы находится под контролем российских войск, но эта информация не соответствует действительности. Такие заявления являются частью российской пропаганды, которая часто использует тактику "захвата в кредит" — объявление о контроле над населенными пунктами, которые на самом деле не захвачены. Подобные манипуляции направлены на создание иллюзии успеха и поддержку боевого духа российских войск", — добавляет эксперт.

Приоритетные направления для наступления ВС РФ

По данным обозревателя, Купянск, наряду с Покровском, Константиновкой, Лиманом, Северском и Боровой, входит в перечень городов, которые российские войска считают приоритетными для наступления накануне осенне-зимней кампании. Оккупанты стремятся вести боевые действия в городских условиях, что усложняет оборону, но пока их продвижение ограничивается лишь несколькими направлениями, в частности в Купянске и Покровске. В ближайшей перспективе российские силы, вероятно, будут пытаться насыщать правый берег Оскола пехотными подразделениями, действуя в режиме диверсионно-разведывательных групп или даже полноценных штурмов. Успех этих операций будет зависеть от способности россиян накапливать достаточное количество личного состава и обеспечивать логистику для пехотных атак.

"Для ВСУ ключевой задачей в ближайшее время является зачистка участка между Кондрашовкой, Радьковкой и Голубовкой. Эта зона имеет стратегическое значение, поскольку ее контроль позволит обезопасить Купянск от дальнейших штурмовых действий врага. Украинские войска активно работают над нейтрализацией российского плацдарма в этом районе, что включает как блокирование продвижения, так и уничтожение логистических путей врага. Кроме того, ВСУ недавно ликвидировали группу российских оккупантов в Купянске, которые пытались установить свой флаг в городе, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки", — заключает Коваленко.

Напомним, Москва стягивает войска для "решающей" битвы за Донецкую область — самая большая перегруппировка со времен боев за Киев.

Также Фокус писал, что, Вооруженные Силы Украины успешно окружили часть российских подразделений в районе Доброполья, нанеся врагу значительные потери.