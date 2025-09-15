"Труба 3.0": як російські війська намагаються прорвати оборону під Куп'янськом

У Куп'янську на Харківщині точаться запеклі бої. Російські війська намагаються прорватися в місто з півночі, використовуючи тактику "Труба 3.0", проте українські захисники стримують натиск, завдаючи контратак і зриваючи плани противника. Фокус з’ясував, чи мають окупанти шанси закріпитися та які перспективи оборони міста.

Російські війська активізували наступ на Куп'янськ Харківської області, просуваючись у північних кварталах міста, повідомляють аналітики DeepState.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ 13 вересня заявив, що російських військ у Куп'янську немає, а ситуація повністю під контролем українських сил.

Однак вже 15 вересня Генштаб повідомив, що на Куп'янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмові дії противника.

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін підтвердив бої на околицях міста. Аналітики DeepState зазначили, що ворог проникає в Куп'янськ через газову трубу, але Генштаб ЗСУ запевняє, що вихід із неї контролюють Сили оборони.

У районі Куп'янська розташовано кілька трубопроводів, три з чотирьох уже пошкоджені та затоплені, повідомили військові. DeepState також інформує про операцію окупантів під назвою "Труба 3.0", подібну до тактик, застосованих в Авдіївці та Суджі.

Також нещодавно українські військові ліквідували групу росіян у Куп'янську, які намагалися встановити свій прапор, переодягаючись у цивільний одяг.

Бої за Куп'янськ: що насправді відбувається навколо міста

За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські окупаційні війська активізували наступальні дії в районі Куп'янська на правому березі річки Оскіл, у північно-західній частині міста. Їм частково вдалося просунутися по проспекту Конституції та вулиці Захисників Куп'янська, які ведуть до траси Р-79. Ця траса, зокрема в районі Радьківки та місцевої АЗС, частково перебуває під контролем російських сил, що забезпечує їм вихід до стратегічно важливих позицій. На околицях міста, зокрема по вулиці Давида Лучицького, проходить лінія бойового зіткнення, де російські війська намагаються прорватися вглиб міста, але Сили оборони України ефективно їх блокують.

"Українські війська не лише стримують ворога, а й проводять контратаки, зокрема в районі Радьківки. Головна мета цих контратак — закріпитися на околицях і перерізати російські комунікації, що з'єднують Кіндрашівку, Речківку та Голубівку. Особливу увагу приділено так званій "трубі" — інфраструктурному об'єкту, через який ворог намагається просочуватися в місто. ЗСУ контролюють вихід із цієї труби, що ускладнює просування окупантів. Крім того, у районі Куп'янська розташовано кілька трубопроводів, три з чотирьох із яких уже пошкоджені та затоплені, що створює додаткові перешкоди для російських сил", — повідомив Фокусу Коваленко.

На його думку, ситуація в Куп'янську залишається складною, але контрольованою. Інформація про просування ворога через "трубу" була відома не лише аналітикам DeepState, а й Генеральному штабу ЗСУ, що дозволило заздалегідь підготуватися до такого сценарію. Після звільнення ЗСУ селища Мирне, розташованого на правому боці траси Р-79, російське командування посилило свої підрозділи в регіоні. Зокрема, до наступу було залучено 122-й мотострілецький полк 68-ї мотострілецької дивізії, 272-й мотострілецький полк і 26-й танковий полк зі складу 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Ці підрозділи підпорядковані 6-й загальновійськовій армії РФ і були перекинуті для посилення наступальних дій у напрямку Голубівка-Куп'янськ.

"Російське командування, ймовірно, планувало швидке просування та закріплення на околицях Куп'янська, однак ці спроби не мали значного успіху. Начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал Герасимов заявив, що більша частина міста нібито перебуває під контролем російських військ, але ця інформація не відповідає дійсності. Такі заяви є частиною російської пропаганди, яка часто використовує тактику "захоплення в кредит" — оголошення про контроль над населеними пунктами, які насправді не захоплені. Подібні маніпуляції спрямовані на створення ілюзії успіху та підтримку бойового духу російських військ", — додає експерт.

Приоритетні напрямки для наступу ЗС РФ

За даними оглядача, Куп'янськ, поряд із Покровськом, Костянтинівкою, Лиманом, Сіверськом і Боровою, входить до переліку міст, які російські війська вважають пріоритетними для наступу напередодні осінньо-зимової кампанії. Окупанти прагнуть вести бойові дії в міських умовах, що ускладнює оборону, але наразі їхнє просування обмежується лише кількома напрямками, зокрема в Куп'янську та Покровську. У найближчій перспективі російські сили, ймовірно, намагатимуться насичувати правий берег Осколу піхотними підрозділами, діючи в режимі диверсійно-розвідувальних груп або навіть повноцінних штурмів. Успіх цих операцій залежатиме від здатності росіян накопичувати достатню кількість особового складу та забезпечувати логістику для піхотних атак.

"Для ЗСУ ключовим завданням найближчим часом є зачистка ділянки між Кіндрашівкою, Радьківкою та Голубівкою. Ця зона має стратегічне значення, оскільки її контроль дозволить убезпечити Куп'янськ від подальших штурмових дій ворога. Українські війська активно працюють над нейтралізацією російського плацдарму в цьому районі, що включає як блокування просування, так і знищення логістичних шляхів ворога. Крім того, ЗСУ нещодавно ліквідували групу російських окупантів у Куп'янську, які намагалися встановити свій прапор у місті, переодягаючись у цивільний одяг для маскування", — підсумовує Коваленко.

