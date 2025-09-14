DeepState фіксує просування ЗС РФ у північних кварталах Куп'янська, Генштаб спростовує (карти)

За даними пабліка DeepState, російські війська просуваються в Куп'янську. Генштаб ЗСУ тим часом заявляє, що росіян у місті немає.

Related video

Російські війська просунулися в північних кварталах Куп'янська Харківської області. Про це повідомила команда військових аналітиків DeepState.

Примітно, що 13 вересня Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що зараз росіян у Куп'янську немає, а всю ситуацію в місті контролюють ЗСУ.

Російські війська просуваються на півночі Куп'янська

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін говорив про бої з окупантами на околицях міста. У DeepState також відзначали просочування ворога в Куп'янськ через газову трубу, але Генштаб ЗСУ запевняє, що вихід із неї контролюють Сили оборони України.

Загалом у районі Куп'янська розташовано кілька трубопроводів, три нитки з чотирьох уже пошкоджено і затоплено, додали військові.

Крім цього, за відомостями DeepState, ЗС РФ окупували Темирівку в Запорізькій області та просунулися поблизу сусідньої Новоіванівки біля кордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

ЗС РФ окупували Темирівку в Запорізькій області

Сили оборони України просунулися в Сумській області: відкинули російські війська біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Українські бійці вийшли в одному з місць до російського кордону.

Російські війська вдалося відкинути біля Новокостянтинівки та Костянтинівки

Нагадаємо, паблік DeepState повідомив, що окупанти проводять у Куп'янську операцію "Труба 3.0". Цю тактику вони застосовували в Авдіївці та Сужді.

Українські військові нещодавно ліквідували групу росіян у Куп'янську, які хотіли встановити свій прапор у місті. Загарбники також переодягалися в цивільний одяг.