DeepState фиксирует продвижение ВС РФ в северных кварталах Купянска, Генштаб опровергает (карты)

По данным паблика DeepState, российские войска продвигаются в Купянске. Генштаб ВСУ тем временем заявляет, что россиян в городе нет.

Related video

Российские войска продвинулись в северных кварталах Купянска Харьковской области. Об этом сообщила команда военных аналитиков DeepState.

Примечательно, что 13 сентября Генеральный штаб ВСУ заявлял, что сейчас россиян в Купянске нет, а всю ситуацию в городе контролируют ВСУ.

Российские войска продвигаются на севере Купянска

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин говорил о боях c оккупантами на окраинах города. В DeepState также отмечали просачивание врага в Купянск через газовую трубу, но Генштаб ВСУ уверяет, что выход из нее контролируют Силы обороны Украины.

Всего в районе Купянска расположено несколько трубопроводов, три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, добавили военные.

Кроме этого, по сведениям DeepState, ВС РФ оккупировали Темировку в Запорожской области и продвинулись вблизи соседней Новоивановки у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

ВС РФ оккупировали Темировку в Запорожской области

Силы обороны Украины продвинулись в Сумской области: отбросили российские войска возле Новоконстантиновки и Константиновки. Украинские бойцы вышли в одном из мест к российской границе.

Российские войска удалось отбросить возле Новоконстантиновки и Константиновки

Напомним, паблик DeepState сообщил, что оккупанты проводят в Купянске операцию "Труба 3.0". Данную тактику они применяли в Авдеевке и Сужде.

Украинские военные недавно ликвидировали группу россиян в Купянске, которые хотели установить свой флаг в городе. Захватчики также переодевались в гражданскую одежду.