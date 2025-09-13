DeepState сообщил о пребывании россиян в Купянске: что говорят в Генштабе и МВА (видео)

В настоящее время россиян в Купянске Харьковской области нет и территория громады находится под контролем ВСУ. Генштаб отмечает, что Силы обороны также контролируют выход из трубопровода, через который перемещался личный состав ВС РФ.

Сейчас бои идут на окраинах города, в эфире телемарафона рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

DeepState сообщил о ВС РФ в Купянске — позиция МВА

"Каждый день и каждый час — на связи с нашими военными, и они дают достойный отпор", — рассказал чиновник.

Он отметил, что враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы захватить Купянск", но пока аналитики канала DeepState поспешили и территория Купянской громады и, непосредственно, город Купянск находится под полным контролем украинской армии.

DeepState сообщил о ВС РФ в Купянске — позиция Генштаба ВСУ

Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных сил Украины, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что россияне пытаются накапливаться на северных окраинах города.

В то же время выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников и сама коммуникация не ведет непосредственно в город.

В районе Купянска расположено несколько трубопроводов, отметили в Генштабе, пояснив, что три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

Сейчас в городе две недели проводится контрдиверсионная операция, а вокруг населенного пункта — поисково-ударные действия. Потери противника составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные.

На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка украинские воины обезвредили 265 россиян, а в районе самого города — еще 128. Кроме того, отметили в Генштабе, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщали, что российские военные заходят в Купянск через газовую трубу.

Фокус также писал, что оккупанты снимают постановочные видео, разворачивают флаги в серой зоне и даже переодеваются в гражданскую одежду, чтобы создать иллюзию контроля над Купянском.