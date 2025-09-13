DeepState повідомив про перебування росіян у Куп'янську: що кажуть у Генштабі та МВА (відео)

На даний час росіян у Куп'янську Харківської області немає й територія громади знаходиться під контролем ЗСУ. Генштаб наголошує, що Сили оборони також контролюють вихід з трубопроводу, через який переміщувався особовий склад ЗС РФ.

Наразі бої точаться на околицях міста, в ефірі телемарафону розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

DeepState повідомив про ЗС РФ у Куп'янську — позиція МВА

"Кожного дня і кожну годину – на зв'язку з нашими військовими, і вони дають гідну відсіч", — розповів посадовець.

Він зазначив, що ворог щодня кидає все більше сил, щоб захопити Куп’янськ", але наразі аналітики каналу DeepState поспішили й територія Куп'янської громади і, безпосередньо, місто Куп'янськ знаходиться під повним контролем української армії.

DeepState повідомив про ЗС РФ у Куп'янську — позиція Генштабу ЗСУ

Ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних сил України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, наголосивши, що росіяни намагаються накопичуватися на північних околицях міста.

Водночас вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників й сама комунікація не веде безпосередньо у місто.

У районі Куп'янська розташовано декілька трубопроводів, наголосили в Генштабі, пояснивши, що три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони.

Наразі у місті два тижні проводиться контрдиверсійна операція, а навколо населеного пункту — пошуково-ударні дії. Втрати противника склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні.

На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка українські воїни знешкодили 265 росіян, а в районі самого міста — ще 128. Крім того, зазначили в Генштабі, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомляли, що російські військові заходять у Куп'янськ через газову трубу.

Фокус також писав, що окупанти знімають постановочні відео, розгортають прапори в сірій зоні й навіть перевдягаються у цивільний одяг, аби створити ілюзію контролю над Куп’янськом.