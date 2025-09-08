Куп'янськ за будь-яку ціну: навіщо солдати РФ перевдягаються у цивільне та вигадують свої "перемоги"

У Куп’янську тривають запеклі бої, а російська пропаганда намагається видати бажане за дійсне. Окупанти знімають постановочні відео, розгортають прапори в сірій зоні й навіть перевдягаються у цивільний одяг, аби створити ілюзію контролю над містом. Фокус з'ясував, що насправді стоїть за цими показовими акціями ворога та яка ситуація на цій ділянці фронту.

У мережі з'явились відео, на якому начебто російська армія прорвалась до Куп'янська. Однак згодом виявилось, що російські окупанти намагались зняти постановочні пропагандистські ролики у Куп'янську, використовуючи місто як декорацію для демонстрації вигаданих "успіхів".

Аналітики DeepState повідомили, що російські війська в Куп'янську проводять пропагандистські акції, розгортаючи прапори в сірій зоні, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування. ЗСУ підтвердили присутність ворога, опублікувавши відео. Росіяни намагаються просочуватися в місто, щоб закріпитися на околицях і накопичити піхоту для подальшого просування. Зафіксовано їхню активність у центрі Куп'янська та в селі Мирове, де також відбувалися подібні акції. Деяких "прапороносців" ліквідовано, але повне знищення ворога поки не підтверджено. Аналітики зазначають, що сіра зона сприяє просочуванню росіян, які використовують цивільний одяг для прикриття. ЗСУ активно протидіють штурмовим групам, але перевага ворога в піхоті ускладнює оборону. Росіяни промацують слабкі місця та швидко розвивають успіхи, прагнучи заволодіти навколишніми селами, як-от Мирове та Радьківка, для накопичення сил. DeepState попереджає, що перевдягання може стати частиною масштабнішого плану ворога, що загрожує несподіваними ударами.

Наступ на Куп'янськ: що відомо станом на 8 вересня 2025 року

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначає, що на початку вересня Сили оборони України досягли певних успіхів на західних околицях Куп'янська, зокрема в районі Соболівки та Московки. Проте російське командування зосередило основні зусилля на розширенні контролю над територіями північніше та західніше міста, з очевидною метою оточити Куп'янськ із західного напрямку.

Наразі запеклі бої тривають на північно-західних околицях міста. Російські війська, діючи з плацдарму на півночі Куп'янська, намагаються просочуватися крізь українські оборонні рубежі малими групами. Північна частина міста та його околиці фактично є сірою зоною, де чіткої лінії контролю немає. Ця невизначеність дозволяє ворогу проводити диверсійно-розвідувальні операції, використовуючи тактику проникнення невеликими групами, часто маскованими під цивільне населення.

"Раніше російське командування вже звітувало про успіхи в Куп'янську, в основному записуючи їх собі авансом. Тепер російські війська посилено атакують, щоб отримати хоч якісь реальні здобутки на землі. Звідси ми бачимо російських "флагтовиків", які нещодавно перевдягненні в цивільний одяг змогли просочитись всередину міста та зробити показові фото, після чого були знищені українськими дронами. Аналогічно до цього можна згадати заяви російської Міноборони, які раніше стверджували, що окупанти "контролюють близько половини міста", — підкреслив Фокусу аналітик.

Земляний додає, що ситуація під Куп'янськом залишається динамічною, і подальший розвиток подій залежатиме від здатності ЗСУ стримувати тиск і ліквідувати загрози в сірій зоні.

Військовий експерт Костянтин Машовець розповів, що запеклі бої тривають на північний захід і північні околиці Куп'янська, а також у смузі 1-ї танкової армії ворога на схід і південь від міста. Російське командування отримало жорсткий наказ від Генштабу РФ: за будь-яку ціну увірватися в Куп'янськ і встановити контроль.

Російські війська застосовують тактику просування невеликими штурмовими групами, використовуючи піхоту, диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) та маскування під цивільне населення. Зокрема:

47-та танкова дивізія: атакувала в напрямку Степова Новоселівка – Піщане, просунувшись на 1 км уздовж дороги Куп'янськ – Сватове.

4-та танкова дивізія: вела наступ у напрямку Лозова – Нова Кругляківка, захопивши дві лісосмуги на схід від останньої.

68-ма мотострілецька дивізія 6-ї загальновійськової армії: за підтримки 27-ї окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії прорвалася через дорогу Р-79 (Куп'янськ – Дворічна), утримуючи позиції на північній околиці Куп'янська, зокрема в районі міського кладовища. Невеликі штурмові групи ворога закріпилися в підліску навпроти села Радьківка.

"Росіяни активно використовують ДРГ, ймовірно зі складу 2-ї та 16-ї окремих бригад спеціального призначення, для проникнення в північно-західну частину міста. Характерно, що військовослужбовці РФ перевдягаються в цивільний одяг, щоб маскуватися під місцевих жителів, ускладнюючи їхнє виявлення", — пише Машовець.

Битва за Куп'янськ: стратегія та цілі росіян

За даними Машовця, командування 6-ї загальновійськової армії РФ зосередило основні зусилля на плацдармі північніше Куп'янська, прагнучи закріпитися в місті. Водночас дії 1-ї танкової армії на схід і південь спрямовані на блокування посилення українського гарнізону з плацдарму східніше міста. Запеклі бої ведуться за село Кіндрашівка, яке росіяни намагаються захопити, щоб захистити фланги своїх груп, що атакують із Радьківки та північних околиць Куп'янська.

Противник використовує тактику "елітних груп проникнення", де ДРГ відіграють ключову роль у просуванні та розвідці. Ці групи намагаються закріпитися в місті, створюючи плацдарми для подальшого наступу. Активність ворога в сірій зоні, зокрема в районі Радьківки та Кіндрашівки, свідчить про намір накопичити піхоту для масштабного наступу.

"Загальна обстановка на Куп'янському напрямку залишається дуже складною для Збройних Сил України. Очевидно, що командування противника у смузі його 6-ї загальновійськова армія, що діє з плацдарму на північ від Куп'янська, й де на цей час зосереджені його основні зусилля, намагається за всяку ціну закріпитися в місті", — підсумовує Машовець.

