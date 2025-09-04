Перевдягаються у цивільне: у DeepState пояснили, навіщо росіяни ходять із прапорами по Куп'янську (відео)

Аналітики порталу повідомили, що "показуха із ганчірками" відбулась у точках, які знаходяться у сірій зоні. А заради маскування російські солдати перевдягаються у цивільне.

Про те, що у Куп'янську з'явились ворожі солдати із російськими прапорами, підтвердили у ЗСУ та показали відео. Аналітики DeepState розповіли про наявність противника в Куп'янську та його спроби просочування в місто.

Росіяни просочуються у Куп'янськ, перевдягаючись у цивільне

Там нагадали, що противник опублікував кадри демонстрації свого прапора в різних куточках міста Куп'янськ, вчергове перетворивши це на пропаганду. На відео помітно, що у одного із росіян з прапором немає зброї.

Зокрема, появу росіян зафіксували навіть у центрі міста, а сама "показуха з ганчірками" відбулася в точках, які знаходяться в сірій зоні. Деяких із "прапороносців" було ліквідовано, але у DeepState зазначають, що робити висновки повного знищення ворога доволі зарано.

"Наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього", - нагадали аналітики.

За їх словами, росіяни здійснюють постійні спроби просочення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил Оборони, звичайно, намагаються цього не допустити, але перевага ворога у піхоті дається взнаки.

"Щоб збільшити шанс закріплень в місті, противник намагається оволодіти навколишньою місцевістю, тому йдуть бої, зокрема, за населений пункт Мирове (стара назва Мирне), який як і Радьківка має стати місцем накопиченням піхоти", - повідомили у DeepState та нагадали, що подібна акція із прапором вже відбулась і у Мировому.

Фото: DeepState

Також аналітики пояснили, як росіянами вдається просочуватись у міста та села в сірій зоні.

"Не секрет, що противник перевдягається в цивільний одяг, щоб пролізти в місто для реалізації своїх різноманітних планів. От тільки ця історія має місце не виключно в даній ситуації, з демонстраціями ганчірок, а трохи масштабніший характер, коли якраз за допомогою перевдягання противник просочується в місто і збільшує свою кількісну наявність в ньому", - аналітики також пояснили, що у ЗСУ побоюються, що це може із часом стати неприємним сюрпризом, але тільки час покаже, наскільки масштабною був задум ворога.

Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові.

У DeepState нагадали, що росіяни наблизились впритул до Куп'янська і активно промацує слабкі місця, які вони вже, до якоїсь певної міри, виявили, "а розвивати успіхи вони беруться миттєво".

Нагадаємо, про присутність росіян у Куп'янську повідомляли у 10-му армійському корпусі Сухопутних військ Збройних сил України. У відомстві зазначили, що окупанти вдалися до чергової інформаційної провокації, намагаючись показати вигадані "успіхи" у районі Куп’янська.

А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що деякі з тих росіян, які бігали по Куп'янську з триколором — ліквідовані.