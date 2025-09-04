Переодеваются в гражданское: в DeepState объяснили, зачем россияне ходят с флагами по Купянску (видео)

Аналитики портала сообщили, что "показуха с тряпками" состоялась в точках, которые находятся в серой зоне. А ради маскировки российские солдаты переодеваются в гражданское.

Related video

О том, что в Купянске появились вражеские солдаты с российскими флагами, подтвердили в ВСУ и показали видео. Аналитики DeepState рассказали о наличии противника в Купянске и его попытках просачивания в город.

Россияне просачиваются в Купянск, переодеваясь в гражданское

Там напомнили, что противник опубликовал кадры демонстрации своего флага в разных уголках города Купянск, в очередной раз превратив это в пропаганду. На видео заметно, что у одного из россиян с флагом нет оружия.

В частности, появление россиян зафиксировали даже в центре города, а сама "показуха с тряпками" состоялась в точках, которые находятся в серой зоне. Некоторые из "знаменосцев" были ликвидированы, но в DeepState отмечают, что делать выводы полного уничтожения врага довольно рано.

"Наличие противника на северных окраинах Купянска не является новостью, а достаточно длительное наличие серой зоны является демонстрацией этого", — напомнили аналитики.

По их словам, россияне осуществляют постоянные попытки просачивания в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения. Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются этого не допустить, но преимущество врага в пехоте сказывается.

"Чтобы увеличить шанс закреплений в городе, противник пытается овладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который как и Радьковка должен стать местом накопления пехоты", — сообщили в DeepState и напомнили, что подобная акция с флагом уже состоялась и в Мировом.

Россияне просачиваются в Купянск, переодеваясь в гражданское Фото: DeepState

Также аналитики объяснили, как россиянам удается просачиваться в города и села в серой зоне.

"Не секрет, что противник переодевается в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город для реализации своих разнообразных планов. Вот только эта история имеет место не исключительно в данной ситуации, с демонстрациями тряпок, а немного более масштабный характер, когда как раз с помощью переодевания противник просачивается в город и увеличивает свое количественное наличие в нем", — аналитики также пояснили, что в ВСУ опасаются, что это может со временем стать неприятным сюрпризом, но только время покажет, насколько масштабной была задумка врага.

Сейчас осуществляются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные.

В DeepState напомнили, что россияне приблизились вплотную к Купянску и активно прощупывают слабые места, которые они уже, в какой-то степени, обнаружили, "а развивать успехи они берутся мгновенно".

Напомним, о присутствии россиян в Купянске сообщали в 10-м армейском корпусе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что оккупанты прибегли к очередной информационной провокации, пытаясь показать вымышленные "успехи" в районе Купянска.

А руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что некоторые из тех россиян, которые бегали по Купянску с триколором — ликвидированы.