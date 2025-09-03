Оккупанты с флагом РФ вошли в Купянск: ВСУ эффектно уничтожили врага (видео)

Украинские военные сорвали попытки россиян снять постановочные ролики в Купянске. Враг пытался использовать населенный пункт как декорацию для пропаганды.

Об этом сообщили в 10-м армейском корпусе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В формировании отметили, что оккупанты прибегли к очередной информационной провокации, пытаясь показать вымышленные "успехи" в районе Купянска.

"На Купянском направлении противник пытался осветить свои "успехи" через постановочные пропагандистские материалы. Для этого враг даже прибегал к переодеванию в гражданскую одежду и развертыванию своего флага в Купянске. Все эти попытки оказались напрасными. Украинские защитники мгновенно уничтожают подобные демонстрации вместе с вражескими штурмовыми группами", — сообщили в 10-м армейском корпусе Сухопутных войск.

В корпусе отметили, что Силы обороны оперативно реагируют на каждую попытку информационной манипуляции со стороны российских войск, ликвидируя как технические постановки, так и группы, которые их сопровождают.

Как сообщал Фокус, бойцы ВСУ рассказали, что солдаты РФ переодеваются в гражданское и пробираются в Купянск. После этого диверсанты делают фотографии с российским триколором.

Фокус также писал, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что некоторые из тех россиян, которые бегали по Купянску с триколором — ликвидированы.