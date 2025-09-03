ВС РФ зашли с флагами в Купянск: что говорит командование и бойцы ВСУ (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что солдаты Российской Федерации переодеваются в гражданское и пробираются в город. После этого диверсанты делают фотографии с российским триколором. Впрочем, впоследствии этих "бегунов" потом обезвреживают, заверило командование.

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что ВС РФ зашли в город Купянск на Харьковщине и контролируют чуть ли не полгорода. Они успели установить несколько своих флагов в разных частях населенного пункта. Между тем в ВСУ отрицают, что россияне контролируют часть Купянска. Об этом "Суспільному" сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Это информационная кампания от Российской Федерации. Ее солдаты переодеваются в гражданскую форму одежды, пытаются просачиваться в сам город с одной задачей: не для захвата города, а сделать красивую фотографию с российской тряпкой. Поэтому на сегодня ситуация в Купянске максимально контролируемая. Оккупанты блокированы на северо-западной окраине", — сказал Федоренко.

По его словам, те россияне, которые пробираются в сам город как якобы гражданское население, часто попадают в плен, или ликвидируются.

Бои под Купянском — детали

В Центре противодействия дезинформации при СНБО тоже говорят, что россияне единицами просачиваются в город ради фото с флагами. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что некоторые из тех россиян, которые бегали по Купянску с триколором — ликвидированы.

"Как говорят мне знакомые из 114-й бригады ТрО, вот этот российский бегунок с флагом в Купянске уже убит. Все фантазии российских военкоров о контроле над половиной города Купянск вплоть до центра — не соответствуют действительности. Традиционная тактика — бегают бегунки с флагами, их снимает дрон, а пропагандисты делают свою работу потом", — написал Андрей Коваленко.

Военнослужащий 24 ОШБр Станислав Бунятов в телеграм-канале "Говорят Снайпер" выразил обеспокоенность тем, что россияне просачиваются в Купянск и назвал это тревожным.

"Некоторые опубликованные фото выглядят противоречиво. Будем надеяться, что это очередной п**дьож, но ситуация оставляет желать лучшего", — написал Бунятов.

На карте боевых действий DeepState аналитики показали, что ВС РФ находятся на северных окраинах Купянска. Кроме того, еще 28-29 августа линия боевых действий заходила аж на западные окраины и доставала Соболевки, но впоследствии врага отбросили.

Бои под Купянском — линия фронта по состоянию на 3 августа Фото: DeepState

Отметим, 21 августа Фокус писал, что Путин поручил наступление на Сумы и Харьков генералу, который бомбил Сирию и Чернигов. Именно он, по данным СБУ, отдал приказ сбить украинский самолет Ил-76 под Луганском в июне 2014 года, когда погибли 49 военных, а также санкционировал ракетный удар по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года.

Ранее ВС РФ атаковали fpv-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи. Пострадали два человека — 57-летний и 43-летний медицинские работники, которые ехали на вызов в Купянском районе.