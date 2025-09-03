ЗС РФ зайшли з прапорами в Куп'янськ: що каже командування та бійці ЗСУ (відео)

Бійці Збройних сил України розповіли, що солдати Російської Федерації перевдягаються в цивільне і пробираються в місто. Після цього диверсанти роблять світлини з російським триколором. Втім, згодом цих "бігунів" потім знешкоджують, запевнило командування.

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що ЗС РФ зайшли в місто Куп'янськ на Харківщині і контролюють ледь не пів міста. Вони встигли встановити кілька своїх прапорів у різних частинах населеного пункту. Між тим у ЗСУ заперечують, що росіяни контролюють частину Куп'янська. Про це "Суспільному" сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Це інформаційна кампанія від Російської Федерації. Її солдати перевдягаються у цивільну форму одягу, намагаються просочуватися в саме місто з однією задачею: не для захоплення міста, а зробити гарну фотографію з російською ганчіркою. Тому на сьогодні ситуація в Куп'янську максимально контрольована. Окупанти блоковані на північно-західній околиці", — сказав Федоренко.

За його словами, ті росіяни, які пробираються в саме місто як нібито цивільне населення, часто потрапляють у полон, або ліквідовуються.

Бої під Куп'янськом — деталі

У Центрі протидії дезінформації при РНБО теж кажуть, що росіяни одиницями просочуються в місто задля фото з прапорами. Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що деякі з тих росіян, які бігали по Куп'янську з триколором — ліквідовані.

"Як кажуть мені знайомі зі 114-ї бригади ТрО, ось цей російський бігунок з прапором у Купʼянську вже вбитий. Всі фантазії російських воєнкорів про контроль над половиною міста Купʼянськ аж до центру — не відповідають дійсності. Традиційна тактика — бігають бігунки з прапорами, їх знімає дрон, а пропагандисти роблять свою роботу потім", — написав Андрій Коваленко.

Військовослужбовець 24 ОШБр Станіслав Бунятов у телеграм-каналі "Говорять Снайпер" висловив занепокоєння тим, що росіяни просочуються в Куп'янськ і назвав це тривожним.

"Деякі опубліковані фото виглядають суперечливо. Будемо сподіватися, що це черговий п**дьож, але ситуація залишає бажати кращого", — написав Бунятов.

На карті бойових дій DeepState аналітики показали, що ЗС РФ перебувають на північних околицях Куп'янська. Крім того, ще 28-29 серпня лінія бойових дій заходила аж на західні околиці і діставала Соболівки, але згодом ворога відкинули.

Бої під Куп'янськом - лінія фронту станом на 3 серпня Фото: DeepState

Зазначимо, 21 серпня Фокус писав, що Путін доручив наступ на Суми і Харків генералу, який бомбив Сирію і Чернігів. Саме він, за даними СБУ, віддав наказ збити український літак Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року, коли загинули 49 військових, а також санкціонував ракетний удар по драмтеатру в Чернігові в серпні 2023 року.

Раніше ЗС РФ атакували fpv-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє людей — 57-річний і 43-річний медичні працівники, які їхали на виклик у Куп'янському районі.