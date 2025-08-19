ЗС РФ вдарили по авто швидкої допомоги в Харківській області: поранено медпрацівників (фото)

Російські окупанти вчинили черговий військовий злочин, атакувавши fpv-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє людей.

Унаслідок атаки постраждали 57-річний і 43-річний медичні працівники, які їхали на виклик у Куп'янському районі, повідомляє поліція Харківської області.

Карета швидкої теж зазнала пошкоджень. Як видно на фото, удар безпілотника припав на передню частину автомобіля, пошкодивши двері з боку водія, бампер і лобове скло.

Обох постраждалих із вибуховими пораненнями доправили в лікарню, а на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки, щоб задокументувати черговий військовий злочин ЗС РФ.

Удар припав на бік водія Фото: Нацполiцiя Украiни

Розслідування триває.

Атаки на рятувальників і медиків — тактика, яку російська армія застосовує в Україні не перший рік. Наприклад, 28 жовтня 2024-го російські окупаційні війська атакували дронами Херсон. Унаслідок удару безпілотника загинув лікар, який перебував у машині екстреної медичної допомоги.

17 березня того ж року ЗС РФ обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині.

36-річний фельдшер і 56-річний водій швидкої дістали поранення.

Раніше Фокус писав, що в липні Росія здійснила рекордну кількість дронових атак по Україні — понад 6 тисяч запусків за місяць. Одночасно з цим збереглася висока інтенсивність ударів дальньої авіації та ракетних обстрілів.

