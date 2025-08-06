ЗС РФ вдарили чотирма бомбами по базі відпочинку біля Запоріжжя: є загиблі, багато поранених (відео)

Чотири російські авіабомби вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі. Загинули двоє людей, поранення дістали щонайменше двоє дітей.

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Російські війська 6 серпня вдарили чотирма авіабомбами по базі відпочинку в Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Унаслідок удару загинуло двоє людей, ще 12 дістали поранення, зокрема щонайменше двоє дітей.

Рятувальники передали медикам поранених і провели евакуацію відпочивальників із небезпечних місць. Наразі ліквідовують пожежу у дворовій споруді та на відкритій території, повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку

Крім цього, пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку.

Президент України Володимир Зеленський пізніше висловив співчуття рідним загиблих і заявив, що військового сенсу в цьому ударі абсолютно не було.

"Тільки жорстокість, щоб залякати", — зауважив він.

Нагадаємо, увечері 5 серпня окупанти завдали масованого удару БПЛА по Одеській області. Щонайменше 26 дронів ішли в напрямку Ізмаїльського району.

Фокус писав про атаку дронами 5 серпня по місту Лозова в Харківській області. Після вибухів спостерігалися проблеми з водопостачанням та електроенергією.