ВС РФ ударили четырьмя бомбами по базе отдыха возле Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)

Четыре российских авиабомбы ударили по базе отдыха в Запорожском районе. Погибли два человека, ранения получили минимум двое детей.

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Российские войска 6 августа ударили четырьмя авиабомбами по базе отдыха в Запорожском районе. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, в том числе минимум двое детей.

Спасатели передали медикам раненых и провели эвакуацию отдыхающих из опасных мест. В настоящее время ликвидируется пожар в дворовом сооружении и на открытой территории, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Повреждены девять одноэтажных домов для отдыха

Кроме этого, повреждены девять одноэтажных домов для отдыха.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее выразил соболезнования родным погибшим и заявил, что военного смысла в этом ударе абсолютно не было.

"Только жестокость, чтобы запугать", — заметил он.

Напомним, вечером 5 августа оккупанты нанесли массированный удар БПЛА по Одесской области. Минимум 26 дронов шли в направлении Измаильского района.

Фокус писал об атаке дронами 5 августа по городу Лозовая в Харьковской области. После взрывов наблюдались проблемы с водоснабжением и электроэнергией.