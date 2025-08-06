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ВС РФ ударили четырьмя бомбами по базе отдыха возле Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)

база отдыха в Запорожской области прилеты
Раненых из-за атаки россиян передали медикам | Фото: Telegram

Четыре российских авиабомбы ударили по базе отдыха в Запорожском районе. Погибли два человека, ранения получили минимум двое детей.

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Российские войска 6 августа ударили четырьмя авиабомбами по базе отдыха в Запорожском районе. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, в том числе минимум двое детей.

Спасатели передали медикам раненых и провели эвакуацию отдыхающих из опасных мест. В настоящее время ликвидируется пожар в дворовом сооружении и на открытой территории, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

удар армии РФ по базе отдыха в Запорожском районе
Повреждены девять одноэтажных домов для отдыха

Кроме этого, повреждены девять одноэтажных домов для отдыха.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее выразил соболезнования родным погибшим и заявил, что военного смысла в этом ударе абсолютно не было.

"Только жестокость, чтобы запугать", — заметил он.

Напомним, вечером 5 августа оккупанты нанесли массированный удар БПЛА по Одесской области. Минимум 26 дронов шли в направлении Измаильского района.

Фокус писал об атаке дронами 5 августа по городу Лозовая в Харьковской области. После взрывов наблюдались проблемы с водоснабжением и электроэнергией.