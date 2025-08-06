ВС РФ ударили четырьмя бомбами по базе отдыха возле Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)
Четыре российских авиабомбы ударили по базе отдыха в Запорожском районе. Погибли два человека, ранения получили минимум двое детей.
Российские войска 6 августа ударили четырьмя авиабомбами по базе отдыха в Запорожском районе. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, в том числе минимум двое детей.
Спасатели передали медикам раненых и провели эвакуацию отдыхающих из опасных мест. В настоящее время ликвидируется пожар в дворовом сооружении и на открытой территории, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого, повреждены девять одноэтажных домов для отдыха.
Президент Украины Владимир Зеленский позднее выразил соболезнования родным погибшим и заявил, что военного смысла в этом ударе абсолютно не было.
"Только жестокость, чтобы запугать", — заметил он.
Напомним, вечером 5 августа оккупанты нанесли массированный удар БПЛА по Одесской области. Минимум 26 дронов шли в направлении Измаильского района.
Фокус писал об атаке дронами 5 августа по городу Лозовая в Харьковской области. После взрывов наблюдались проблемы с водоснабжением и электроэнергией.