ВС РФ ударили по авто скорой помощи в Харьковской области: ранены медработники (фото)

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, атаковав fpv-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи. Пострадали два человека.

В результате атаки пострадали 57-летний и 43-летний медицинские работники, которые ехали на вызов в Купянском районе, сообщает полиция Харьковской области.

Карета скорой тоже получила повреждения. Как видно на фото, удар беспилотника пришелся на переднюю часть автомобиля, повредив дверь со стороны водителя, бампер и лобовое стекло.

Обоих пострадавших со взрывными ранениями доставили в больницу, а на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники, чтобы задокументировать очередное военное преступление ВС РФ.

Удар пришелся на сторону водителя Фото: Нацполиция Украины

Расследование продолжается.

Атаки на спасателей и медиков – тактика, которую российская армия применяет в Украине не первый год. Например, 28 октября 2024-го российские оккупационные войска атаковали дронами Херсон. В результате удара беспилотника погиб врач, который находился в машине экстренной медицинской помощи.

17 марта того же года ВС РФ обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района на Харьковщине.

36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой получили ранения.

Ранее Фокус писал, что в июле Россия осуществила рекордное количество дроновых атак по Украине — более 6 тысяч запусков за месяц. Одновременно с этим сохранилась высокая интенсивность ударов дальней авиации и ракетных обстрелов.

Возле Запорожья российские военные преступники ударили четырьмя бомбами по базе отдыха.