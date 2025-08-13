ВС РФ в июле ударили по Украине рекордным количеством дронов: сколько атак зафиксировали

В июле Россия осуществила рекордное количество дроновых атак по Украине — более 6 тысяч запусков за месяц. Одновременно с этим сохранилась высокая интенсивность ударов дальней авиации и ракетных обстрелов.

Related video

Как сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter), в июле 2025 года Россия применила против Украины около 6 200 ударных беспилотников, и это стало новым месячным максимумом и превысило июньский показатель в 5 600 запусков. Беспилотники часто совмещали с ракетными ударами, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны, а также использовали дроны-приманки вместе с боевыми моделями — эта тактика уже стала привычной для российской стратегии истощения воздушных сил Украины.

Британская разведка отмечает, что в июле также было зафиксировано несколько дневных пиков атак дронами, а дальняя авиация РФ сохранила темпы операций даже после украинской спецоперации "Паутина" 1 июня. В частности, за месяц россияне совершили семь ударов дальней авиацией, выпустив более 70 высокоточных боеприпасов.

Публикация Министерства обороны Великобритании в X Фото: Ministry of Defence

В то же время Украина продолжает наносить удары своими дронами глубоко на территории РФ, пытаясь вывести из строя военную промышленность и топливное производство врага. По данным британского Минобороны, российская ПВО до сих пор пытается прикрыть стратегические объекты от растущих возможностей украинских беспилотников, но Кремль, вероятно, будет отвечать не только усилением материально-технических ресурсов, но и увеличением интенсивности ударов дальней авиации.

"Однако, вероятно, Россия ответит на успехи Украины как материально, так и своим более разрушительным флотом LRA, поскольку Кремль разочарован способностью Украины пробить ее разветвленную оборонительную позицию", — говорится в публикации.

Напомним, что, по информации Defence Express, Россия начала применять лазерные комплексы ПВО для уничтожения украинских дронов в глубоком тылу. В общем. такая технология может существенно усложнить Украине возможность наносить дальние удары по территории РФ.

Также Фокус писал, что из-за санкций и нехватки комплектующих Россия не выполняет госзаказ на авиационные ракеты Х-59. Постоянный дефицит деталей, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют предприятия регулярно признавать отставание от плана.