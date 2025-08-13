ЗС РФ у липні вдарили по Україні рекордною кількістю дронів: скільки атак зафіксували

У липні Росія здійснила рекордну кількість дронових атак по Україні — понад 6 тисяч запусків за місяць. Одночасно з цим збереглася висока інтенсивність ударів дальньої авіації та ракетних обстрілів.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter), у липні 2025 року Росія застосувала проти України близько 6 200 ударних безпілотників, і це стало новим місячним максимумом і перевищило червневий показник у 5 600 запусків. Безпілотники часто поєднували з ракетними ударами, аби ускладнити роботу української протиповітряної оборони, а також використовували дрони-приманки разом із боєвими моделями — ця тактика вже стала звичною для російської стратегії виснаження повітряних сил України.

Британська розвідка зазначає, що у липні також було зафіксовано кілька денних піків атак дронами, а дальня авіація РФ зберегла темпи операцій навіть після української спецоперації "Павутина" 1 червня. Зокрема, за місяць росіяни здійснили сім ударів дальньою авіацією, випустивши понад 70 високоточних боєприпасів.

Публікація Міністерства оборони Великої Британії у X Фото: Ministry of Defence

Водночас Україна продовжує завдавати ударів своїми дронами глибоко на території РФ, намагаючись вивести з ладу військову промисловість та паливне виробництво ворога. За даними британського Міноборони, російська ППО досі намагається прикрити стратегічні об’єкти від зростаючих можливостей українських безпілотників, але Кремль, ймовірно, відповідатиме не лише посиленням матеріально-технічних ресурсів, а й збільшенням інтенсивності ударів дальньої авіації.

"Однак, ймовірно, Росія відповість на успіхи України як матеріально, так і своїм більш руйнівним флотом LRA, оскільки Кремль розчарований здатністю України пробити її розгалужену оборонну позицію", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що, за інформацією Defence Express, Росія почала застосовувати лазерні комплекси ППО для знищення українських дронів у глибокому тилу. Загалом. така технологія може суттєво ускладнити Україні можливість завдавати далеких ударів по території РФ.

