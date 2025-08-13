ЗС РФ почали збивати БпЛА лазерною зброєю з Китаю: як це вплине на "діпстрайки" ЗСУ

Нещодавно росіяни відпрацьовували збиття безпілотників на полігонах, а вже зараз з’явилося підтвердження бойового застосування. Окупати поцілили український далекобійний БпЛА FP-1.

Related video

У Росії знайшли ще один засіб для перехоплення українських безпілотників у глибокому тилу. Їх почали збивати за допомогою лазерних комплексів протиповітряної оборони. Це може ускладнити можливості України робити "діпстрайки" на території Росії. Про це пишуть аналітики Defence Express.

За їхньою інформацією, ще нещодавно росіяни відпрацьовували збиття БпЛА на полігонах, а вже зараз з’явилося підтвердження бойового застосування.

На опублікованих в мережі Інтернет кадрах можна побачити знищення українського ударного далекобійного БпЛА FP-1.

Полювання LASS на безпілотник

Про використання росіянами бойових лазерів стало відомо ще раніше, оскільки нещодавно вони "засвітили" систему LASS (Low-Altitude Laser Defending System), яку розробила Китайська Академія Інженерної Фізики.

Система LASS

Згодом з’явилися кадри з перехопленням за допомогою невідомого лазера цілей на полігоні. Експерти засумнівалися, чи буде це ефективним на справжньому полі бою.

"Нова інформація доводить, що у РФ використання лазерних комплексів для боротьби з далекобійними БпЛА цілком можуть розглядати як ефективне рішення. Таким чином р*шисти цілком можуть розвивати й ще один засіб протиповітряної оборони", — вважають аналітики Defence Express.

Лазерна зброя — що відомо про систему LASS проти дронів

LASS — це комплекс малого радіуса дії, він має потужність 10–20 кВт та потребує 10 секунд роботи для ураження цілі. Дальність для знищення складає 1,5 км та 3 км для засліплення. Максимальна тривалість роботи лазера становить 200 секунд, радар системи може виявляти цілі на відстані від 500 м до 5 км. Час згортання-розгортання системи — менш як п’ять хвилин.

12 серпня у РФ заявили про успішні випробування покращеної версії лазерної зброї, що розробляється в межах проєкту "Посох". Оновлений лазер відрізняється більшою потужністю, має більш концентрований лазерний пучок та набагато швидше уражає цілі.

Раніше українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.