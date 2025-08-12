Для знищення дронів "Лютий": в РФ показали роботу оновленого лазеру "Посох" (відео)

В Російські Федерації заявили про успішні випробування покращеної версії лазерної зброї, що розробляється в рамках проекту «Посох».

Оновлений лазер відрізняється більшою потужністю, має більш концентрований лазерний пучок та набагато швидше уражає цілі, повідомляє російське видання "РИА Новости".

Випробування однієї з версій лазера "Посох"

За словами гендиректора компанії-розробника, систему "Посох" випробували на листах сталі і зразках крил іноземних дронів. Він стверджує, що на дистанції в 50 метрів лазер пропалив крило безпілотника за 0,1 секунди і сталевий лист товщиною 10 мм, що "в 15 разів швидше попередніх випробувань".

"Ми успішно провели стендові випробування на дистанції 50 метрів: підвищили потужність, зменшили розмір плями прожарювання, збільшили швидкість в 15 разів, тобто зробили лазерний пучок більш сконцентрованим. Ми розуміємо, що рухаємося в правильному напрямку, ми знаємо, яка нам потрібна енергія", — заявив глава компанії.

Раніше співрозмовник видання також зазначав, що основна ціль нової лазерної зброї — український ударний дрон "Лютий". Повідомляється, що в ході випробувань система нібито уразила умовний безпілотник за 0,2 секунди.

Гендиректор компанії-розробника також розповів, що наступним етапом будуть випробування лазерної зброї "Посох" на полігоні на більшій відстані.

Нагадаємо, українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.

Фокус також повідомляв, що компанія General Atomics зі США продемонструвала на виставці Sea-Air-Space 2025 безпілотний літальний апарат MQ-9B SeaGuardian з лазерною системою класу "повітря-повітря".