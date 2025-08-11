Вперше у світі: країна НАТО закупить лазери на 100 кВт для знищення БПЛА (відео)

Австралійська компанія Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS) компанія оголосила про контракт на постачання високоенергетичної лазерної збройової системи потужністю 100 кВт, призначеної для захисту від роїв дронів.

Замовлення на лазерну зброю EOS надійшло від європейської держави-члена НАТО і є першою експортною угодою такого роду у світі, йдеться в пресрелізі на офіційному сайті компанії.

Лазерна зброя EOS

Вартість замовлення становить 71,4 мільйона євро або приблизно 125 мільйонів австралійських доларів. Угода передбачає виробництво та поставку необхідної потужності, а також запасні частини, навчання та документацію.

"Це перше у світі експортне замовлення на лазерну систему захисту класу 100 кіловат", — сказав генеральний директор EOS Андреас Швер.

Очікується, що замовлення буде виконано протягом 2025-2028 років компанією EOS у Сінгапурі. Програма розробки EOS включала три роки польових випробувань та численні стрільби лазера у тісній співпраці з замовниками.

За даними EOS, лазерна зброя постачається з алгоритмами, радаром, системами виявлення загроз, захоплення цілей та фіксації променя.

Нагадаємо, холдинг "Швабе", який входить у російську державну корпорацію "Ростех", вперше показав прототип нового роботизованого комплексу з лазером.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала прототип портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.