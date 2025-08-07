Випалить ворожі БПЛА: в Україні показали показали портативний лазер SlimBeam (фото)

Українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.

Нова українська лазерна зброя має потужність 1,5 кВт і є однією з найлегших установок подібного класу світі. Її вага складає трохи менш як 50 кг, розповів один з розробників Fulltime Robotics порталу Mezha.media.

Повідомляється, що SlimBeam може уражати цілі на відстані до 1 км. Система також має режим засліплення ворожої оптики на відстані до 2 км. Ця функція ефективна як проти дронів, так і проти стаціонарних оптичних станцій.

Лазерна установка SlimBeam

Портативний лазер можна встановити на наземні роботизовані комплекси (НРК) або стаціонарні позиції. Для знищення об’єкт потрібно "вести" 5-15 секунд, тому наразі одною з основних задач розробників є забезпечення трекінгу цілі під час польоту.

"Ми випробовуємо лазер по статичних цілях на даний момент. Переважно тому, що лазерний промінь керується мануальним контролем. Але ми розробляємо і автоматичний контроль, який зараз вдосконалюємо", — розповів розробник.

У виданні наголосили, що SlimBeam призначений саме для захисту від невеликих FPV-дронів. Для ураження більших безпілотників, таких як "Шахеди", потрібна більша потужність. За розрахунками компанії, щоб пошкодити "Шахед", лазер повинен безперервно працювати по ньому 10-12 секунд.

Сьогодні лазер вже можна ефективно використовувати для цивільних задач. Він здатен знищувати перешкоди з важкодоступних конструкції, таких як лінії електропередач, багатоповерхівки чи гілки дерев.

Команда Fulltime Robotics також планує створити версію лзаерної зброї не лише на турелі, але й у вигляді рушниці для роботи з рук.

Прототип лазерної рушниці Fulltime Robotics Фото: Mezha.Media

Нагадаємо, китайські вчені розробили двокіловатний волоконний лазер, який можна швидко розгорнути для військового або промислового застосування в найекстремальніших кліматичних умовах.

Фокус також повідомляв, що компанія Coherent Aerospace & Defense розробляє для Військово-морських сил США лазерну зброю наступного покоління в рамках засекреченої програми SONGBOW.