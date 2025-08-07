Выжжет вражеские БПЛА: в Украине показали показали портативный лазер SlimBeam (фото)

Украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала на выставке оборонных технологий IRON DEMO 2025 прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.

Новое украинское лазерное оружие имеет мощность 1,5 кВт и является одной из самых легких установок подобного класса в мире. Ее вес составляет чуть менее 50 кг, рассказал один из разработчиков Fulltime Robotics порталу Mezha.media.

Сообщается, что SlimBeam может поражать цели на расстоянии до 1 км. Система также имеет режим ослепления вражеской оптики на расстоянии до 2 км. Эта функция эффективна как против дронов, так и против стационарных оптических станций.

Лазерная установка SlimBeam

Портативный лазер можно установить на наземные роботизированные комплексы (НРК) или стационарные позиции. Для уничтожения объект нужно "вести" 5-15 секунд, поэтому сейчас одной из основных задач разработчиков является обеспечение трекинга цели во время полета.

"Мы испытываем лазер по статическим целям на данный момент. Преимущественно потому, что лазерный луч управляется мануальным контролем. Но мы разрабатываем и автоматический контроль, который сейчас совершенствуем", — рассказал разработчик.

В издании подчеркнули, что SlimBeam предназначен именно для защиты от небольших FPV-дронов. Для поражения более крупных беспилотников, таких как "Шахеды", нужна большая мощность. По расчетам компании, чтобы повредить "Шахед", лазер должен непрерывно работать по нему 10-12 секунд.

Сегодня лазер уже можно эффективно использовать для гражданских задач. Он способен уничтожать препятствия из труднодоступных конструкций, таких как линии электропередач, многоэтажки или ветви деревьев.

Команда Fulltime Robotics также планирует создать версию лзаерного оружия не только на турели, но и в виде ружья для работы с рук.

Прототип лазерного ружья Fulltime Robotics Фото: Mezha.Media

Напомним, китайские ученые разработали двухкиловаттный волоконный лазер, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.

Фокус также сообщал, что компания Coherent Aerospace & Defense разрабатывает для Военно-морских сил США лазерное оружие следующего поколения в рамках засекреченной программы SONGBOW.