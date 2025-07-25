Уничтожит Starlink в космосе: Китай создал кристалл для сверхмощного лазера (фото)
Ученые из Китая изготовили самый большой в мире кристалл селенида бария-галлия (BGSe), что может проложить путь к созданию лазерного оружия, способного сбивать спутники с Земли.
Синтетический кристалл диаметром 60 миллиметров эффективно преобразует коротковолновые инфракрасные лазеры в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона, которые могут проникать сквозь атмосферные слои для передачи на большие расстояния, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Как объясняют в издании, самоповреждение лазерного оружия снижает мощность и дальность поражения. Пытаясь решить эту проблему, в 2010 году китайские ученые создали кристалл BGSe с беспрецедентными характеристиками. Теперь разработку удалось масштабировать.
"Это самый большой образец, о котором на сегодня известно в мире" — заявила исследовательская группа под руководством профессора Ву Хайсина.
Исследователи утверждают, что кристалл способен выдерживать лазерное излучение мощностью до 550 мегаватт на квадратный сантиметр, что существенно превышает порог повреждения существующих кристаллов военного класса.
В издании также отметили, что этот технологический прорыв произошел на фоне ускорения программы Китая по разработке оружия направленной энергии, что обусловлено беспокойством Пекина о роли Starlink в российско-украинской войне и космической гонкой.Важно
Кроме оборонных нужд, новые кристаллы могут быть использованы для улучшения медицинской диагностики и сверхчувствительных инфракрасных систем для отслеживания ракет и идентификации самолетов.
Напомним, ранее в Китае также заявили о разработке двухкиловаттного волоконного лазера, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.