Уничтожит Starlink в космосе: Китай создал кристалл для сверхмощного лазера (фото)

Ученые из Китая изготовили самый большой в мире кристалл селенида бария-галлия (BGSe), что может проложить путь к созданию лазерного оружия, способного сбивать спутники с Земли.

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Синтетический кристалл диаметром 60 миллиметров эффективно преобразует коротковолновые инфракрасные лазеры в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона, которые могут проникать сквозь атмосферные слои для передачи на большие расстояния, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Как объясняют в издании, самоповреждение лазерного оружия снижает мощность и дальность поражения. Пытаясь решить эту проблему, в 2010 году китайские ученые создали кристалл BGSe с беспрецедентными характеристиками. Теперь разработку удалось масштабировать.

"Это самый большой образец, о котором на сегодня известно в мире" — заявила исследовательская группа под руководством профессора Ву Хайсина.

Кристаллические элементы селенида бария-галлия

Исследователи утверждают, что кристалл способен выдерживать лазерное излучение мощностью до 550 мегаватт на квадратный сантиметр, что существенно превышает порог повреждения существующих кристаллов военного класса.

В издании также отметили, что этот технологический прорыв произошел на фоне ускорения программы Китая по разработке оружия направленной энергии, что обусловлено беспокойством Пекина о роли Starlink в российско-украинской войне и космической гонкой.

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Кроме оборонных нужд, новые кристаллы могут быть использованы для улучшения медицинской диагностики и сверхчувствительных инфракрасных систем для отслеживания ракет и идентификации самолетов.

Напомним, ранее в Китае также заявили о разработке двухкиловаттного волоконного лазера, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.