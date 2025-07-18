"Поджарит" вражеские БПЛА: дальность микроволнового оружия Leonidas возрастет вдвое

Электромагнитное оружие с направленным излучением Leonidas от компании Epirus получит новую версию со значительно расширенными возможностями. Эта система предназначена для уничтожения беспилотных аппаратов, в том числе роев БПЛА.

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На проведение работ Epirus получила от армии США контракт стоимостью 43,5 млн долларов. Соглашение предусматривает поставку двух систем Leonidas, которые имеют официальный индекс IFPC-HPM GEN II, сообщила компания в своем пресс-релизе.

Системы IFPC-HPM GEN II будут базироваться на четырех системах IFPC-HPM, которые Epirus поставила армии США в мае 2024 года. Оружие будет усовершенствовано с учетом отзывов военных, которые проводили инженерно-конструкторские и боевые испытания.

"Второе поколение нашей платформы HPM на основе энергии и следующий этап разработки IFPC-HPM будут еще более мощными, более пригодными для выполнения задач и впечатляющими в целом", — заявил генеральный директор Epirus Энди Лоуэри.

Среди запланированных улучшений IFPC-HPM GEN II — более чем вдвое большая дальность поражения, на 30% больше мощность, новые аккумуляторы высокой плотности для более длительного времени работы и снижения потребностей во внешнем питании.

Как отмечают эксперты портала Defence Express, учитывая параметры первой версии Leonidas, IFPC-HPM GEN II, вероятно, сможет выжигать электронику БПЛА на расстоянии до 2 километров.

Системы также получат режим пакетной стрельбы высокой мощности для быстрого поражения нескольких целей, усовершенствованные методы формирования сигнала и поляризации, увеличенную продолжительность импульсов и станут более удобными в использовании.

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"Дроны повсюду. Мы видели вторжение дронов на базы США, вторжение через нашу южную границу и роевые атаки, определяющие зарубежные конфликты. Epirus готов ответить на призыв армии и быстро производить продукцию в больших масштабах, чтобы помочь решить асимметричную угрозу, вызванную дронами, с помощью нашей технологии HPM", — добавил Лоуэри.

Напомним, ранее Epirus объявила о выпуске мощной микроволновой системы Leonidas H2O, разработанной для борьбы с лодочными моторами, беспилотными надводными судами и беспилотными летательными аппаратами.

Фокус также сообщал, что Китайские ученые разработали двухкиловаттный волоконный лазер, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.