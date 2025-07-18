"Підсмажить" ворожі БПЛА: дальність мікрохвильової зброї Leonidas зросте вдвічі

Електромагнітна зброя з направленим випромінюванням Leonidas від компанії Epirus отримає нову версію зі значно розширеними можливостями. Ця система призначена для знищення безпілотних апаратів, в тому числі роїв БПЛА.

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На проведення робіт Epirus отримала від армії США контракт вартістю 43,5 млн доларів. Угода передбачає постачання двох систем Leonidas, які мають офіційний індекс IFPC-HPM GEN II, повідомила компанія у своєму пресрелізі.

Системи IFPC-HPM GEN II будуть базуватися на чотирьох системах IFPC-HPM, які Epirus поставила армії США у травні 2024 року. Зброя буде удосконалена з врахуванням відгуків військових, які проводили інженерно-конструкторські та бойові випробування.

"Друге покоління нашої платформи HPM на основі енергії та наступний етап розробки IFPC-HPM будуть ще потужнішими, більш придатними для виконання завдань та вражаючими загалом", — заявив генеральний директор Epirus Енді Лоуері.

Серед запланованих покращень IFPC-HPM GEN II – більш ніж вдвічі більша дальність ураження, на 30% більша потужність, нові акумулятори високої щільності для тривалішого часу роботи та зниження потреб у зовнішньому живленні.

Як зазначають експерти порталу Defence Express, враховуючи параметри першої версії Leonidas, IFPC-HPM GEN II, ймовірно, зможе випалювати електроніку БПЛА на відстані до 2 кілометрів.

Системи також отримають режим пакетної стрільби високої потужності для швидшого ураження кількох цілей, вдосконалені методи формування сигналу та поляризації, збільшену тривалість імпульсів та стануть зручнішими у використанні.

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"Дрони всюди. Ми бачили вторгнення дронів на бази США, вторгнення через наш південний кордон та ройові атаки, що визначають закордонні конфлікти. Epirus готовий відповісти на заклик армії та швидко виробляти продукцію у великих масштабах, щоб допомогти вирішити асиметричну загрозу, спричинену дронів, за допомогою нашої технології HPM", — додав Лоуері.

Нагадаємо, раніше Epirus оголосила про випуск потужної мікрохвильової системи Leonidas H2O, розробленої для боротьби з човновими моторами, безпілотними надводними суднами і безпілотними літальними апаратами.

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