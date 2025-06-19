ЗС РФ випробували в Україні лазерну зброю проти дронів: як вона працює (відео)

Росіяни провели на полігоні в Херсонській області перші практичні випробування прототипу лазерної гармати від компанії LazerBuzz.

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Систему рано застосовувати в бойових умовах, проте розробники отримали інформацію для подальшої модернізації. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив член Ради Федерації Росії Дмитро Рогозін, який входить до комітету з оборони та безпеки. Він також очолює центр спеціального призначення безпілотних систем "Барс-Сармат".

В опублікованому ролику окупанти показали, як лазерна зброя потужними променями пропалює різні матеріали, включно з деревом, каменем, металом, потім її застосували проти FPV-квадрокоптера. Знадобилося кілька секунд, щоб лазер оплавив пропелер і мотор, для ураження акумулятора часу знадобилося менше. Судячи з кадрів, система змогла пропалити металеву оболонку заряду для гранатомета, але невідомо, скільки часу на це знадобилося.

Лазерна зброя пропалила пропелер і мотор FPV-дрона Фото: Скриншот Лазерна зброя вразила акумулятор FPV-дрона Фото: Скриншот

Неясно також, як оператори зможуть утримувати промінь на рухомій цілі. Дмитро Рогозін пише, що потрібно буде поставити якесь обладнання із сервоприводами для захоплення й утримання цілей.

За словами представника LazerBuzz, система потужністю 3 кВт призначена для фокусування лазерного випромінювання в одній точці на відстані 500 м (теоретично — до 1 км). Прототип живиться від власних акумуляторів, які можна зарядити від генератора в польових умовах.

Дмитро Рогозін вважає, що лазерна зброя в перспективі зможе захистити цінні об'єкти в тилу, як-от штаби або енергетична інфраструктура.

"Усе це треба доводити до розуму не на домашніх полігонах, а тут — поруч із фронтом. Ну а потім, як будемо готові, застосуємо в бойовій обстановці по реальних ворожих цілях", — заявив він.

Компанія LazerBuzz базується в місті Дубна Московської області і продає обладнання для лазерного зварювання, різання і зачистки, а також промислових роботів.

Нещодавно в Росії показали, як збивають БПЛА лазерною системою LASS з Китаю. Мобільний комплекс використовує загін спецназу ЗС РФ "Кочівник".

У квітні показали роботу української лазерної зброї "Тризуб". Як повідомили Сили безпілотних систем, вона може вражати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 метрів.