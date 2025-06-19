ЗС РФ випробували в Україні лазерну зброю проти дронів: як вона працює (відео)
Росіяни провели на полігоні в Херсонській області перші практичні випробування прототипу лазерної гармати від компанії LazerBuzz.
Систему рано застосовувати в бойових умовах, проте розробники отримали інформацію для подальшої модернізації. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив член Ради Федерації Росії Дмитро Рогозін, який входить до комітету з оборони та безпеки. Він також очолює центр спеціального призначення безпілотних систем "Барс-Сармат".
В опублікованому ролику окупанти показали, як лазерна зброя потужними променями пропалює різні матеріали, включно з деревом, каменем, металом, потім її застосували проти FPV-квадрокоптера. Знадобилося кілька секунд, щоб лазер оплавив пропелер і мотор, для ураження акумулятора часу знадобилося менше. Судячи з кадрів, система змогла пропалити металеву оболонку заряду для гранатомета, але невідомо, скільки часу на це знадобилося.
Неясно також, як оператори зможуть утримувати промінь на рухомій цілі. Дмитро Рогозін пише, що потрібно буде поставити якесь обладнання із сервоприводами для захоплення й утримання цілей.
За словами представника LazerBuzz, система потужністю 3 кВт призначена для фокусування лазерного випромінювання в одній точці на відстані 500 м (теоретично — до 1 км). Прототип живиться від власних акумуляторів, які можна зарядити від генератора в польових умовах.
Дмитро Рогозін вважає, що лазерна зброя в перспективі зможе захистити цінні об'єкти в тилу, як-от штаби або енергетична інфраструктура.
"Усе це треба доводити до розуму не на домашніх полігонах, а тут — поруч із фронтом. Ну а потім, як будемо готові, застосуємо в бойовій обстановці по реальних ворожих цілях", — заявив він.
Компанія LazerBuzz базується в місті Дубна Московської області і продає обладнання для лазерного зварювання, різання і зачистки, а також промислових роботів.
Нещодавно в Росії показали, як збивають БПЛА лазерною системою LASS з Китаю. Мобільний комплекс використовує загін спецназу ЗС РФ "Кочівник".
У квітні показали роботу української лазерної зброї "Тризуб". Як повідомили Сили безпілотних систем, вона може вражати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 метрів.