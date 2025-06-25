У Росії створили бойового робота з лазером: як його можуть застосовувати в Україні (відео)

Холдинг "Швабе", який входить у російську державну корпорацію "Ростех", вперше показав прототип нового роботизованого комплексу з лазером під час Міжнародного форуму "Інженери майбутнього".

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Робот призначений для швидкого розмінування територій і вже готовий до серійного випуску. Про це прес-служба "Ростеха" повідомила на своєму каналі в Telegram. Цілком можливо, що нову техніку застосовуватимуть на війні в Україні.

Судячи з відео, наземний робот пересувається на гусеницях і захищений металевою бронею, про товщину якої судити складно. На кормі встановлено антену зв'язку, а зверху на вежі — джерело лазерного випромінювання.

Як стверджують розробники, він дає змогу знешкоджувати боєприпаси, що не розірвалися, міни і саморобні вибухові пристрої, зокрема забезпечені неконтактними датчиками підриву. Лазер має пропалювати оболонку і виплавляти вибухову речовину, не провокуючи вибухів.

Машина працює від акумуляторних батарей і управляється дистанційно по радіоканалу або оптоволокну. Точна дальність дії не розголошується, але зазначається, що вона становить кілька кілометрів.

Раніше писали, як російські інженери випробували лазерну зброю проти дронів на полігоні в Херсонській області. Прототип здатний пропалювати мотори і батареї FPV-дронів, але на це потрібно досить багато часу. До того ж, поки у розробки немає системи захоплення цілі, щоб утримувати на ній лазерний промінь.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ отримають нового бойового робота "Спритника" ("DODGER"). Він отримав броньований корпус і може виконувати різні завдання.