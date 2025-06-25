В России создали боевого робота с лазером: как его могут применять в Украине (видео)

Холдинг "Швабе", который входит в российскую государственную корпорацию "Ростех", впервые показал прототип нового роботизированного комплекса с лазером в ходе Международного форума "Инженеры будущего".

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Робот предназначен для быстрого разминирования территорий и уже готов к серийному выпуску. Об этом пресс-служба "Ростеха" сообщила на своем канале в Telegram. Вполне возможно, что новую технику будут применять на войне в Украине.

Судя по видео, наземный робот передвигается на гусеницах и защищен металлической броней, о толщине которой судить сложно. На корме установлена антенна связи, а сверху на башне — источник лазерного излучения.

Как утверждают разработчики, он позволяет обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, мины и самодельные взрывные устройства, в том числе снабженные неконтактными датчиками подрыва. Лазер должен прожигать оболочку и выплавлять взрывчатое вещество, не провоцируя взрывы.

Машина работает от аккумуляторных батарей и управляется дистанционно по радиоканалу или оптоволокну. Точная дальность действия не разглашается, но отмечается, что она составляет несколько километров.

Ранее писали, как российские инженеры испытали лазерное оружие против дронов на полигоне в Херсонской области. Прототип способен прожигать моторы и батареи FPV-дронов, но на это требуется довольно много времени. К тому же, пока у разработки нет системы захвата цели, чтобы удерживать на ней лазерный луч.

Недавно стало известно, что ВСУ получат нового боевого робота "Спритника" ("DODGER"). Он получил бронированный корпус и может выполнять разные задачи.