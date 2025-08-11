Впервые в мире: страна НАТО закупит лазеры на 100 кВт для уничтожения БПЛА (видео)

Австралийская компания Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS) компания объявила о контракте на поставку высокоэнергетической лазерной оружейной системы мощностью 100 кВт, предназначенной для защиты от роев дронов.

Related video

Заказ на лазерное оружие EOS поступил от европейского государства-члена НАТО и является первой экспортной сделкой такого рода в мире, говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Лазерное оружие EOS

Стоимость заказа составляет 71,4 миллиона евро или примерно 125 миллионов австралийских долларов. Соглашение предусматривает производство и поставку необходимой мощности, а также запасные части, обучение и документацию.

"Это первый в мире экспортный заказ на лазерную систему защиты класса 100 киловатт", — сказал генеральный директор EOS Андреас Швер.

Важно

Уничтожит Starlink в космосе: Китай создал кристалл для сверхмощного лазера (фото)

Ожидается, что заказ будет выполнен в течение 2025-2028 годов компанией EOS в Сингапуре. Программа разработки EOS включала три года полевых испытаний и многочисленные стрельбы лазера в тесном сотрудничестве с заказчиками.

По данным EOS, лазерное оружие поставляется с алгоритмами, радаром, системами обнаружения угроз, захвата целей и фиксации луча.

Напомним, холдинг "Швабе", который входит в российскую государственную корпорацию "Ростех", впервые показал прототип нового роботизированного комплекса с лазером.

Фокус также сообщал, что украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала прототип портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.