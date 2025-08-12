Для уничтожения дронов "Лютый": в РФ показали работу обновленного лазера "Посох" (видео)

В Российской Федерации заявили об успешных испытаниях улучшенной версии лазерного оружия, разрабатываемого в рамках проекта "Посох".

Related video

Обновленный лазер отличается большей мощностью, имеет более концентрированный лазерный пучок и гораздо быстрее поражает цели, сообщает российское издание "РИА Новости".

Испытания одной из версий лазера "Посох"

По словам гендиректора компании-разработчика, систему "Посох" испытали на листах стали и образцах крыльев иностранных дронов. Он утверждает, что на дистанции в 50 метров лазер прожег крыло беспилотника за 0,1 секунды и стальной лист толщиной 10 мм, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний".

"Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прокаливания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что движемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — заявил глава компании.

Важно

Впервые в мире: страна НАТО закупит лазеры на 100 кВт для уничтожения БПЛА (видео)

Ранее собеседник издания также отмечал, что основная цель нового лазерного оружия — украинский ударный дрон "Лютый". Сообщается, что в ходе испытаний система якобы поразила условный беспилотник за 0,2 секунды.

Гендиректор компании-разработчика также рассказал, что следующим этапом будут испытания лазерного оружия "Посох" на полигоне на большем расстоянии.

Напомним, украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала на выставке оборонных технологий IRON DEMO 2025 прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.

Фокус также сообщал, что компания General Atomics из США продемонстрировала на выставке Sea-Air-Space 2025 беспилотный летательный аппарат MQ-9B SeaGuardian с лазерной системой класса "воздух-воздух".